Elitní smečařka Mlejnková se z Polska vrací do Stuttgartu

Stuttgart - Po dvou medailových sezonách v Polsku se opora volejbalové reprezentace Michaela Mlejnková vrací do Stuttgartu. Před odchodem do Rzeszówa odehrála v německé lize tři roky a vždy je zakončila ziskem stříbra, tentokrát už by ráda dosáhla na vytoužený ligový titul. A to opět pod vedením Řeka Jannise Athanasopulose, jenž vede zároveň i český národní tým.

"A je to konečně venku. Příští sezonu budu hrát za Stuttgart. Nemůžu se dočkat, až zase budu bojovat za tento dres. Jsem nadšená," napsala třiadvacetiletá smečařka a vítězka posledních tří ročníků ankety o nejlepší českou hráčku dnes na instagram. Podle klubového webu podepsala smlouvu na rok.

Mlejnková zamířila do Stuttgartu v roce 2015 z pražského Olympu. S klubem slavila Německý pohár i superpohár, s Rzeszówem pak bronz a v této sezoně, nedohrané kvůli koronaviru, stříbro. Zlatou sezonu prožila loni s reprezentací, neboť Češky po sedmi letech ovládly Evropskou ligu.