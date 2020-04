Elitní plavci zůstávají na suchu bez vidiny běžného tréninku

Praha - Elitní čeští plavci jsou stále na suchu. Už měsíc se musejí obejít bez bazénů uzavřených v důsledku vládních opatření proti šíření koronaviru. Jednání o zpřístupnění alespoň nějakého bazénu pro vybranou úzkou skupinu plaveckých reprezentantů zatím nikam nevedla. České televizi to řekl předseda Českého svazu plaveckých sportů Petr Ryška.

S vládními představiteli jedná předseda národní sportovní agentury Milan Hnilička, pomáhají i předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval a šéf České unie sportu Miroslav Jansta. Ryška má jen zprostředkované informace. "V současné době se nám nedaří, aby se alespoň jeden bazén pro reprezentanty otevřel. Žádné skupině neumožnili trénovat," posteskl si.

Plavci se proto věnují kondiční přípravě a improvizují. Reprezentant v dálkovém plavání Matěj Kozubek zveřejnil video, jak plave na gumě v nafukovacím bazénu. Kraulař Jan Micka tráví hodinu a půl denně v malém bazénu s protiproudem ve snaze udržet si alespoň nějaký cit pro vodu.

Jinak má zkušenost, že ho už po týdnu mimo bazén ztrácí. "Kolikrát z toho důvodu si nerad dávám dlouhé volno, protože člověk se pak těžce dostává do formy," konstatoval Micka.

Při nucené pauze ho uklidnilo odložení olympijských her na léto 2021, protože nemá vidinu improvizované přípravy na vrchol čtyřletého cyklu. Je rád, že může trávit více času doma s přítelkyní, s níž očekává zhruba za měsíc narození potomka. Pokud ale by pauza trvala ještě dlouho, mohlo by to mít na jeho výkonnost zásadní dopad. "Když nad tím přemýšlím, tak dva měsíce je asi takové maximum. Měsíc už máme za sebou, tak uvidíme," doplnil český rekordman na 400, 800 a 1500 metrů volným způsobem.

Olympijské hry se sice letos neuskuteční, ale ve hře je pořád odložené mistrovství Evropy v Budapešti. Koncem května by mělo být jasné, jestli se v náhradním termínu na konci srpna uskuteční. Výkony českých plavců by ale každopádně mohly být současnou krizí dotčeny.

"Pokud by se rozhodlo, že by se mistrovství Evropy konalo letos, tak na naši výkonnost by to mělo dopad veliký," řekl Ryška. Byl by rád, kdyby se situaci podařilo vyřešit. "Doufám, že to nebude trvat tak dlouho, aby plavci přešli rovnou do rybníka," dodal.

Omezení ale nejsou jen v Česku. Bazény jsou uzavřené například i v Austrálii, kde se dlouhodobě připravuje polohovkářka Barbora Závadová. "Pořád věřím, že tím, jak jsou tu bazény venku, tak by to mohli otevřít dříve," řekla česká rekordmanka v polohovém závodě na 200 a 400 metrů. Koronavirová krize přišla těsně před tím, než mohla zabojovat o kvalifikaci na OH v Tokiu. "Byla jsem na tom dobře. Takové časy jsem v tréninku snad nepředváděla nikdy," posteskla si.

Po nucené pauze bude trvat, než se dostane na stejnou úroveň. "Myslím, že budeme začínat od začátku. Všichni děláme alespoň něco, aby ten začátek nebyl tak krušný. Budu se snažit vrátit co nejrychleji, ale pár měsíců to bude trvat a bude to bolet. Všichni na světě jsou ale teď na tom stejně," dodala sedmadvacetiletá plavkyně.