Elitní plavci se vracejí do Budapešti, tentokrát na MS

Budapešť - Budapešť bude potřetí během pěti let hostit vrcholnou soutěž v plavání. Po mistrovství světa 2017 a loňském mistrovství Evropy se zde znovu uskuteční světový šampionát, který Maďaři uspořádají místo odloženého MS ve Fukuoce. Česko na něm bude mít pouze osmičlennou výpravu se třemi bazénovými plavci. Na několik medailí znovu plánují útočit Američané Katie Ledecká a Caeleb Dressel.

V pátek začnou v Budapešti soutěže v synchronizovaném plavání, do nichž později nastoupí Karolína Klusková s Anetou Mrázkovou. Hned v sobotu jsou na programu první rozplavby a finále v bazénu. Tyto disciplíny jsou netradičně už první týden šampionátu, aby měli evropští plavci větší odstup před srpnovým ME v Římě.

Plavecké soutěže otevřou rozplavby polohového závodu žen na 200 metrů, kterých se zúčastní i Kristýna Horská. Ta pak poplave 100 a 200 metrů prsa. Nejzkušenější členkou českého týmu bude znakařka Simona Kubová, která se chystá na padesátku a stovku. Jediným mužským zástupcem bude znakař Jan Čejka, jenž v budapešťské aréně získal v roce 2019 na padesátce jako jediný český plavec v historii titul juniorského mistra světa. Je přihlášený na všechny tři znakařské tratě od 50 do 200 metrů. Nejlepší česká plavkyně Barbora Seemanová účast na MS s předstihem zrušila kvůli tréninkovému manku, které nabrala po zdravotních problémech v úvodu roku.

Na další zlaté medaile by měla útočit patnáctinásobná mistryně světa Ledecká. Pětadvacetileté Američance odpadla největší konkurentka Ariarne Titmusová, která ji nedávno připravila o světový rekord na 400 metrů volný způsob. Australská hvězda mistrovství světa vynechává, protože se chce soustředit na letní Hry Commonwealthu a nepřetížit se před příštími olympijskými hrami v Paříži 2024.

Hvězdou znakařských tratí by měla být Australanka Kaylee McKeownová, která na loňské olympiádě v Tokiu získala v devatenácti letech tři zlaté medaile. Tentokrát se vedle všech tří znakařských tratích plánuje představit také na krátké polohovce. Letos už v této disciplíně zaplavala čas, který by jí na OH 2021 zajistil zlato.

Dressel může v Budapešti přidat další cenné kovy k patnácti medailím, které získal na MS 2017 a 2019. Třináctinásobný mistr světa je favoritem na obhajobu titulu v závodech na 50 a 100 metrů volným způsobem i motýlkem. Nový král bude korunován na prsařské stovce, protože Brit Adam Peaty chybí kvůli zranění. Favoritem je dvojnásobný stříbrný olympijský medailista z loňských her v Pekingu Arno Kamminga.

Největší podporu publika v Duna Areně budou mít domácí závodníci. Nechybí mezi nimi třiatřicetiletá Katinka Hosszúová, která na MS debutovala už před třinácti lety v Římě. Od roku 2013 pokaždé vyhrála obě polohovky, takže bude v těchto disciplínách útočit na páté zlaté medaile za sebou. Mužským maďarským hrdinou by měl být olympijský vítěz a světový rekordman na 200 metrů motýlek Kristof Milak.

Soutěže v bazénovém plavání potrvají do soboty 25. června. Pak začnou na jezeře Lupa závodit dálkoví plavci včetně českých reprezentantů Lenky Štěrbové, Matěje Kozubka a Ondřeje Zacha. MS v plaveckých sportech skončí 3. července.