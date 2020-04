Elitní čeští plavci začnou trénovat ve venkovním bazénu v Podolí

Praha - Elitní čeští plavci po více než měsíci budou moci začít trénovat v bazénu. Pro vybrané reprezentanty se ve středu 22. dubna otevře venkovní vyhřívaný bazén v pražském areálu v Podolí, který hygienici uznali jako venkovní sportoviště. Na facebooku o tom informoval Český svaz plaveckých sportů (ČSPS). Při trénincích bude moci být jen jeden plavec v dráze.

Národní sportovní agentura, Český olympijský výbor a Česká unie sportu (ČUS) od uzavření bazénů měsíc jednaly s vládou o zpřístupnění alespoň nějakého sportoviště pro reprezentanty. To se nyní podařilo zajistit. "Dle vyjádření předsedy ČSPS Petra Ryšky hygienici oznámili, že venkovní bazén v Podolí lze považovat za venkovní sportoviště a je tedy možné jej využívat pro účely plaveckého tréninku reprezentantů ČR za stanovených hygienických podmínek," uvedl svaz na facebooku.

Od středy bude Podolí otevřeno denně od 7 do 21 hodin, přičemž se bude trénovat ve dvouhodinových oknech a skupiny se nebudou moci potkávat. V každém okně bude moci být maximálně osm plavců a čtyři trenéři, jeden trenér může mít na starosti dva závodníky. Šatny ani sprchy nebudou k dispozici. Vedle juniorských a seniorských reprezentantů v plavání bude moci bazén pro plavání využívat také akvabela Alžběta Dufková a některé hodiny budou vyhrazeny pro triatlonisty a moderní pětibojaře.

Do bazénu se tak mohou chystat i závodníci se splněným olympijským limitem, jako je například Barbora Seemanová. Do konce dubna s trenérkou Petrou Škábovou plánují trénink třikrát týdně. "Stále čekáme na vyjádření, zda bude, či nebude mistrovství Evropy. Chováme se, jako by byl začátek sezony, tedy méně vody a více suché přípravy," uvedla Škábová pro ČTK. Evropský šampionát v Budapešti byl odložen z května předběžně na konec srpna. O jeho osudu by se mělo rozhodnout v květnu.

Elitní česká kraulařka se do bazénu těší. "Samozřejmě jsem moc ráda, že alespoň třikrát v týdnu budeme mít možnost bazénu. S normálním objemem v běžném režimu se to sice nedá srovnat, ale i tak je to dobrý začátek a společně se suchou přípravou, na které jsme teď makali, je to fajn," řekla ČTK.

Venku je zvyklá plavat, i když obvykle ne tak brzo. "Venku trénujeme běžně až v létě. Teď bude bazén samozřejmě vyhřívaný, akorát bude stále chladný vzduch, ale ve vodě to nebude tolik znát," doplnila dvacetiletá plavkyně.

Od příštího měsíce by měla Seemanová plavat denně, v červnu by jí měl začít běžný režim deseti tréninků týdně ve vodě. Nyní má čas nabrat síly. "Jsme bez závodů a bez víkendového zatížení. Též nevstáváme brzy ráno, jak jsme zvyklí. To jsou alespoň malé výhody v nehezké době a plavcům zdůrazňuji, ať si je užívají, neboť až najedem do režimu, moc volna nebude," dodala Škábová.

Pro dalšího olympionika Jana Micku je Podolí domácím bazénem. "Jsem rád, že reprezentanti budou mít konečně po několika týdnech možnost začít trénovat v Podolí. Jen doufám, že během ranních tréninků nebude moc velká zima," poznamenal v tiskové zprávě český rekordman na dlouhých tratích.

Tento týden se v Česku uvolnil režim pro profesionální sportovce. Mohou začít trénovat na venkovních sportovištích ve skupinách maximálně osmi lidí a bez bližšího kontaktu.