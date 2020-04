Eliáš se Zachou prožili proti Torontu mimořádný večer

New Jersey (USA)/Praha - I když v posledním utkání základní části hokejové NHL sezony 2015/16 mezi New Jersey a Torontem už o nic nešlo, oba čeští hráči v dresu Devils Patrik Eliáš s Pavlem Zachou prožili mimořádný večer. Zatímco pro devětatřicetiletou klubovou ikonu Eliáše to nakonec byl poslední zápas úspěšné kariéry, o dvacet let mladší Zacha si 9. dubna 2016 odbyl premiéru v zámořské soutěži.

Eliáš, jenž byl po celou dobu svého působení v NHL věrný barvám New Jersey, promarodil téměř celou sezonu se zraněným kolenem. Po operaci a téměř čtyřměsíční pauze se vrátil na led na závěrečné tři zápasy a v tom posledním předvedl skvělý výkon. Nejprve na dva góly přihrál a 16 sekund před závěrečnou sirénou zpečetil svým 408. gólem v NHL výhru Devils nad Torontem 5:1.

Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu byl vyhlášen největší hvězdou zápasu a fanoušci ho vyprovodili bouřlivými ovacemi. O měsíc později podstoupil s kolenem další operační zákrok, a přestože se v další sezoně ještě pokoušel o návrat, problémů se nezbavil. Na jaře následujícího roku proto ukončil kariéru.

Během ní Eliáš odehrál v základní části NHL 1240 zápasů, v nichž nasbíral 1025 bodů (408+617). To z něj dělá suverénně nejproduktivnějšího hráče, střelce i nahrávače New Jersey. Za to mu Devils nachystali velkolepé loučení a jako pátému hráči v historii klubu vyvěsili jeho dres s číslem 26 ke stropu haly.

Do NHL přitom odchovanec třebíčského hokeje odcházel jako nepříliš známý hráč, na kontě měl jen pár zápasů za Kladno. V zámoří se ale šikovné levé křídlo vypracovalo v osobnost celé soutěže, čtyřikrát byl Eliáš vybrán do zápasu hvězd. V letech 2000 a 2003 výrazně přispěl k zisku Stanley Cupu, ve finále si zahrál celkem čtyřikrát.

To Zacha byl od začátku považován za velký talent, New Jersey jej draftovalo jako šestého v pořadí. Po dvou sezonách v juniorské soutěži mu nejdřív unikl debut v NHL kvůli zatoulaným zavazadlům s výstrojí. Dočkal se až v utkání proti Torontu, v němž nastoupil v útoku s Eliášem a připsal si dvě asistence.

Od další sezony už se Zacha v sestavě Devils zabydlel nastálo, jeho výkony však často zůstaly za očekáváním. V 266 zápasech dosud nasbíral 108 bodů za 37 gólů a 71 nahrávek. Loni nakonec po dlouhém vyjednávání podepsal s New Jersey novou tříletou smlouvu, která mu zajistí celkový příjem 6,75 milionu dolarů (téměř 160 milionů korun).

Dvojnásobný vítěz Zlaté hokejky Eliáš si po ukončení kariéry vyzkoušel roli asistenta trenéra, nejprve v New Jersey, potom i u reprezentační dvacítky. Jestli to stejně jako Ivan Hlinka, pod kterým si na mistrovství světa 1998 odbyl debut v národním týmu, dotáhne do NHL i jako hlavní kouč, je zatím ve hvězdách.