Elhotová ve volném čase na ME čte a energii jí dodává podpora rodiny z hlediště

Štrasburk - Podpora rodiny alespoň z hlediště dodává energii opoře české basketbalové reprezentace Kateřině Elhotové na mistrovství Evropy ve Štrasburku. Proticovidová pravidla uzavřela tým do "bubliny", v které hráčky smějí z hotelu jen do autobusu a do hal na tréninky či zápasy. I kontakt s blízkými je tedy vyloučen.

Na dřívějších akcích před koronavirovou krizí mohla být Elhotová i se synem Danielem, který v listopadu oslaví páté narozeniny. Tentokrát je ale situace jiná. "Kluci mi přijeli, takže se můžeme vidět aspoň přes plot a fandí na tribuně, to je velká podpora pro mě. Malý je v rámci rodiny, jsou tady vlastně i přítelovi rodiče, takže si užívají město a můžou vidět Štrasburk úplně jinak než já," prohlásila Elhotová.

Vzhledem k omezením jde spíš jen o vizuální kontakt a podporu na dálku. "Hledám je v hledišti, vždycky chci vidět, jestli tam jsou. Jelikož mají všichni můj dres, tak není složité je najít," usmívala se jednatřicetiletá vicemistryně světa z roku 2010.

Jinak ale "bublinu" snáší bez problémů. "Samozřejmě nemůžeme vycházet z hotelu, což jsme věděly už dopředu a ta zkušenost s tím už je, takže prakticky nic nového. My jako hráči v tom nevidíme žádný velký rozdíl až na to, že hala není až tak plná, jak by asi mohla být," porovnala Elhotová letošní šampionát s předchozími.

V hotelu Hilton využívají hráčky alespoň možnost být na čerstvém vzduchu. "Je tam velká společná terasa, tak když není venku taková výheň, tak se dá celkem příjemně posedět a děláme tam teambuildingy. Už jsme si zahrály i pár stolních a karetních her. Převážně Dobble a Jungle Speed, jsou to takové reakční hry," podotkla Elhotová.

Čas využívá také k četbě. "Čtu Honzu Vojáčka - Umění být zdráv. Jsem ráda, že mám hodně času na čtení, což doma nemám. Takže jsem moc vděčná za tu knížku a už teď mě moc obohatila," prohlásila Elhotová.

Účastnice už osmého mistrovství Evropy i dvou olympijských turnajů bojuje ve Štrasburku i o to, aby měla naději jet na třetí mistrovství světa v kariéře. Postup do únorové kvalifikace na šampionát v Austrálii v příštím roce si vybojuje nejlepší šestice z turnaje ve Štrasburku a Valencii. K udržení naděje vede po prohrách s Ruskem (69:73) a favorizovanou Francií (51:71) cesta přes nedělní výhru nad Chorvatskem a postup i z kvalifikace play off a potom jednu výhru buď ve čtvrtfinále, nebo v duelech o umístění na 5. až 8. místě.

"My jsme už do prvního zápasu s Ruskem chtěly nastoupit tak, abychom ukázaly, v čem je naše síla a šly jsme za vítězstvím, abychom ten třetí zápas nemuseli říkat: Jo, tak dneska už musíme," vracela se Elhotová k duelu, v kterém český tým z 57:69 vyrovnal, ale v závěru jej ztratil.

Přesto si z něj stejně jako z dlouho vyrovnaného souboje s Francii odnesl klady do dalšího boje. "Víme, že umíme hrát úplně do konce a nerozhodí nás ani desetibodové manko a dokážeme furt držet pohromadě. I přesto, že jsem tam na závěr zápasu s Ruskem nebyla, bylo evidentní, že se holky semkly a dokázaly na ně pořádně zatlačit," podotkla Elhotová.

Pro ni čtvrteční první zápas skončil ve 35. minutě předčasně po páté osobní chybě. Za protesty směrem k srbské rozhodčí Jasmině Jurasové dostala technickou chybu a musela do šatny, protože předtím udělala i nesportovní faul. "Stoprocentně to bylo poprvé za celou dobu, co hraju basketbal," komentovala Elhotová vyloučení po technické chybě.

"Byla to vygradovaná frustrace i z historického hlediska, protože vyloženě tahle rozhodčí mě asi nemá v lásce. Myslím si, že i laik, který viděl ten zápas, tak si asi řekl, že to bylo vyhrocené i z její strany," prohlásila.

"Sama sobě jsem to vyhodnotila tak, že když se to skoro vyhrálo, že to mělo nějaký svůj význam a holky to nakoplo. Když přišly do šatny, tak mi to potvrdily. Trošku jsem se obětovala, nebylo to to nejlepší, co jsem mohla udělat pro tým, ale je to pro mě i ponaučení do budoucna - trošku držet nervy víc na uzdě. I jsme zhodnotily, že to byl polední zápas v době oběda a já jsem hodně nepříjemná, když mám hlad," dodala s trochou nadsázky Elhotová.