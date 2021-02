Elhotová doufá, že souboj s Rumunskem už nebude takové drama

Istanbul - Minulý souboj s Rumunskem před více než rokem doma v Praze rozhodla opora české basketbalové reprezentace Kateřina Elhotová košem v poslední sekundě, ve čtvrtek by si ráda prožila klidnější zápas s úspěšným koncem. Rumunky vyzvou svěřenkyně trenéra Štefana Svitka v kvalifikaci mistrovství Evropy v "bublině" v Istanbulu.

"V první řadě by bylo příjemnější, abychom tento zápas vedly v klidnějším vývoji, aby se nemuselo stát tohle, že se v koncovce bude muset něco zachraňovat," řekla v on-line rozhovoru s českými novináři Elhotová. Svůj závěrečný dvoubodový pokus znamenající výhru 60:59 si dobře pamatuje a několikrát si jej také připomněla.

"Vím, o jakou střelu jde. Viděla jsem ji ještě několikrát na instagramu nebo se mi o ní lidi zmiňovali. Ještě teď jsem ji viděla v přípravě na videu. Vždycky si u toho připomenu ty pocity, každopádně už bych nechtěla, abychom to v tomto zápase dovedly do pozice, kdy budeme muset v poslední sekundě něco zachraňovat," podotkla s úsměvem čtyřnásobná česká basketbalistka roku.

"Jelikož první zápas byl už před velmi dlouhou dobou, tak jsme si osvěžovaly paměť s jejich akcemi nejen na tréninku, ale už jsme i stihly mít dvakrát skoro hodinové video. Myslím, že budeme kvalitně připravené a zápas bude hodně o nás, co do toho budeme chtít dát. Jak se budeme chtít poprat o výsledek," vyhlížela Elhotová čtvrteční souboj.

"Věřím v dobrý konec a vůbec si nepřipouštím, že bychom měly prohrát. Ale vím, že ta cesta nebude jednoduchá. Chtěly bychom určitě začít agresivní obranou, protože z té to bude všechno vycházet, abychom si vybudovaly nějaký náskok a líp se nám hrálo," uvedla hráčka USK Praha.

Je ráda, že reprezentační akce začala jen necelé dva týdny po euroligové "bublině" v Praze, kde s USK sehrála tři mezinárodní zápasy, což je v této sezoně výjimečné. "Co se týče načasování, tak je to asi dobře, že jsme úplně nevypadly z rytmu a držíme si nějakou kondici a úroveň. Kdežto kdyby to bylo po nějakých dvou měsících, tak by to vypadalo rozhodně jinak," prohlásila.

K první pozici ve skupině bez starostí o další vývoj, potřebují Češky porazit Rumunsko i v sobotu Dánsko. Na ME postoupí i pět nejlepších týmů z celkových devíti skupin z druhých míst. "Já bych byla ráda, kdyby se nepřipouštěly nějaké spekulace a jasným výsledkem jsme vyhrály oba zápasy," podotkla Elhotová.

"Každý z nás ví, jak to probíhalo v Praze, že se druhý poločas s Rumunskem pro nás nevyvíjel úplně dobře. Věřím, že jsme si vzaly nějaké ponaučení do dalšího zápasu. Díky tomu, že víme, jak ty týmy vypadají, jsou to velice hratelné týmy pro nás a teoreticky bychom měly být silné, jde jen o to to aktuálně ukázat na hřišti," řekla.

Do českého týmu se oproti listopadovým zápasům v Rize vrátila řada opor. "Zápasy v Lotyšsku byly v hodně oslabeném složení. Chyběla nám Romča Hejdová, což si myslím, že byla velice citelná ztráta. Romča je pro mě důležitý hráč už jen z toho pohledu, že dokáže neskutečně nahecovat všechny okolo sebe. Je nositel převážné dobré nálady a přenáší ji na ostatní holky, je s ní sranda. To je hodně důležité v týmu," řekla Elhotová.

"Neměli jsme Verču Voráčkovou, Terku Vyoralovou. Alena Hanušová není s kolenem úplně stoprocentní, ale myslím, že i kdyby byla jen padesátiprocentní, tak nám pomůže. Jsou to pozice vyšších hráček, ve kterých můžeme v zápasech dominovat proti menším soupeřům," prohlásila Elhotová.

S národním výběrem se vrátila do "bubliny" v Istanbulu, kde se konaly na začátku prosince duely Evropské ligy a odkud se celý tým USK vrátil s koronavirovou nákazou. "Tehdy to probíhalo tak, že jsme přiletěly v neděli a bez jakéhokoliv testu po příletu jsme šly rovnou na jídlo, kde byly všechny týmy zároveň. Každý si nabíral svoje vlastní jídlo, což znamená, že všichni sahali na stejné věci bez toho, aby byli otestovaní," popsala Elhotová.

Nyní jsou opatření na místě striktnější a lepší. "Teď možná i díky tomu, že to spoustu lidí prodělalo, tak testy nemusely probíhat. Každopádně to ale tady vypadá tak, že jsme úplně oddělení, každý máme svůj prostor u jídla a nabírá si jen každý tým u svého stolu. S ostatními týmy se ani na hotelu nepotkáváme," popsala Elhotová.