Elektronické hlasování nese riziko kyberútoku, v zákoně nebude

Praha - Návrh zákona o správě voleb připravený ministerstvem vnitra nepočítá se zavedením elektronického hlasování, důvodem je riziko kybernetického napadení. Náměstek ministra Petr Mlsna novinářům řekl, že nyní neexistuje technický nástroj, který by hlasování zcela zabezpečil a riziko útoku úplně vyloučil. Norma, kterou ministerstvo předjednalo s parlamentními stranami, zahrnuje například korespondenční volbu v zahraničí, zkrácení voleb na jeden den a zavedení elektronických seznamů voličů a stran.

"Změny by neměly způsobit pokles volební účasti, věříme naopak ve zvýšení," řekl novinářům vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Žádnou hlubší analýzu dopadů na voličské chování podle něj úřad nedělal. Důležité bude, aby byl stát schopen informovat o volbách, když se oproti současnosti nebudou každému voliči doručovat předem hlasovací lístky, uvedl ministr.

Pro zrušení povinnosti dodat lístky do domácností se podle Mlsny vnitro rozhodlo mimo jiné kvůli úsporám. Stát musí dosud dodat do domácností kolem osmi milionů sad volebních lístků a zhruba čtyři miliony do volebních místností. Bez užitku tak někdy po volbách zbývá až sedm milionů sad, uvedl. Nově si budou voliči moct volební lístky prohlédnout na internetu měsíc před volbami, do domácností bude stát distribuovat volební noviny, k tomu zůstane možnost vyzvednutí lístků na obecních úřadech.

Hamáček očekává při projednávání změn v Parlamentu širokou diskusi, chce ale současně, aby část novinek začala platit už pro krajské volby v příštím roce. Zákon by měl vstoupit v účinnost v polovině příštího roku. Aby se vztahoval na krajské volby, musely by být vyhlášeny až poté, co bude zákon účinný. Pro normu, která upravuje pouze správní část voleb, se autoři rozhodli kvůli pravidelným sporům o podobu jednotných volebních kodexů v minulých letech.

Některé navrhované změny:

- Zavádí se pouze jeden hlasovací den, a to vždy pátek od 07:00 do 22:00

- Zavádí se možnost odevzdat hlas v předstihu, v pondělí nebo ve středu volebního týdne na obecním úřadu během určených dvou hodin do speciální urny ve dvou obálkách stejně jako u korespondenční volby.

- Zavádí se korespondenční volba ze zahraničí pro volby do Poslanecké sněmovny, do Evropského parlamentu a volby prezidenta.

- Návrh ruší povinnost doručování hlasovacích lístků všem voličům do domácností. Doručován bude pouze přehled stran bez obálky.

- Elektronizace volebního procesu zahrne zřízení informačního systému správy voleb obsahující seznam voličů, registr kandidátních listin, registr okrskových volebních komisí a nástroj pro sestavování elektronických petic.