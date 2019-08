Elektronické cigarety jsou ve středu zájmu americké Sněmovny

Washington - Výbor pro energetiku a obchod americké Sněmovny reprezentantů dnes oznámil, že zahájil zkoumání čtyř hlavních výrobců e-cigaret. Zjišťuje, jak firmy provádějí průzkum dopadu svých výrobků na veřejné zdraví, jaké mají marketingové metody a jakým způsobem podporují užívání elektronických cigaret u mládeže, uvedla agentura Reuters.

Výbor prostřednictvím dopisů oslovil firmy Juul Labs, Fontem Ventures, Japan Tobacco a Reynolds American. Například společnosti Juul Labs se dotázal, zda provedla nebo financovala studie zaměřené na zdravotní dopady používání svých výrobků a na účinnost své pomoci s odvykáním kouření. Výbor se firmy rovněž zeptal, zda příslušné informace zaslala Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Oslovené firmy zatím na žádosti o vyjádření nereagovaly.

Výbor se těmito záležitostmi zabývá v době, kdy jsou výrobci e-cigaret vystavováni stále častějšímu zkoumání zákonodárců a úřadů kvůli obavám, že jejich výrobky mají negativní dopad na zdraví uživatelů. Jeden z výborů Sněmovny reprezentantů už v červenci zveřejnil interní e-mailovou komunikaci firmy Juul ukazující snahu společnosti proniknout do škol a oslovit přímo dospívající mládež.

Spoluzakladatel firmy James Monsees podle agentury Reuters kongresmanům řekl, že cílovou skupinou Juul Labs jsou dospělí kuřáci cigaret.

Demokratický předseda obchodního výboru Frank Pallone poukázal na plicní onemocnění, na něž v souvislosti s kouřením e-cigaret upozornily zdravotní úřady. Pallone žádá odpovědi a příslušné dokumenty do 20. září.

Americký úřad pro ochranu veřejného zdraví vyšetřuje v současnosti zhruba stovku případů, kdy lidé skončili v nemocnici s vážnými plicními problémy a zkoumá, zda nemoc nesouvisí s kouřením elektronických cigaret.

Většina pacientů jsou mladí lidé, kteří za lékaři přišli kvůli kašli, dýchavičnosti, horečkám a únavě. Obliba elektronických cigaret mezi mladými Američany vytrvale roste. Počet mladých ve věku 17 a 18 let, kteří mají v oblibě e-cigarety se zvýšil na 21 procent ve srovnání s 11 procenty v roce 2017, uvedli letos autoři studie z Michiganské univerzity. San Francisco letos v červnu jako první město v USA zakázalo prodej elektronických cigaret, a to právě s odkazem na to, že je často zneužívají nezletilí.

Elektronická cigareta je trubička obsahující elektricky napájené tělísko, které ze zásobníku umístěného ve filtru po vdechnutí odpaří dávku nikotinu. Protože nedochází ke spalování tabáku a cigaretového papíru jako u klasických cigaret, neobsahuje e-cigareta rakovinotvorné látky. Návyku na škodlivý nikotin se ale kuřák nevyhne.