Elektromobily GM bude možné nabíjet ze dvou nabíječek

Americký automobilový koncern General Motors požádal o patent pro svůj systém duálního nabíjení. V podstatně to znamená, že na karosérii jeho chystaných elektromobilů by se objevily dvě zásuvky pro připojení konektoru z nabíječky.

Jelikož již dříve automobilka informovala o to, že baterie ve voze Hummer EV (má kapacitu213 kWh a hmotnost 1,3 tuny) jsou složeny ze dvou vrstev a právě toto technické řešení skýtá možnost nabíjet každou z nich samostatně.

Díky tomu by se samozřejmě zkrátila doba nabíjení této obrovské baterie, ale současně se nabízí také řada dalších možností využití tohoto řešení.

Například by mohl elektromobil GM sdílet čerpanou elektřinu s dalším vozem. To v případě, že je připojen k nabíječce s pouze jedním konektorem. Nebo by naopak druhá zásuvka mohla posloužit pro připojení externích elektrických spotřebičů.

V současnosti se předpokládá, že jedna ze zásuvek bude určena pro nabíjení stejnosměrným proudem výkonem až 350 kW, naopak ta druhá pro střídavý proud do 22 kW.

Dvě zásuvky na jednom vozidel nejsou výsadou pouze General Motors. Mají je na svých karosériích také některé modely značek Audi a Porsche z koncernu Volkswagen. V tomto případě jsou však vždy opačných stranách vozů a jejich účelem je především usnadnění připojení k nějaké hůře přístupné nabíječce. Nelze je tedy využívat obě naráz.

Autonaelektřinu.cz