Elektromobil se solárními panely má premiéru na CES

Opět jen virtuálně se odborné veřejnosti během probíhajícího veletrhu CES představí finální verze německého rodinného elektromobilu Sion.

Startupová firma Sono Motors z Mnichova od roku 2016 vyvíjela vůz, který pohání elektromotor čerpající energii z poměrně malé vysokonapěťové baterie s kapacitou 35 kWh. Zvláštností tohoto vozu je ale pokrytí téměř všech povrchových panelů (s výjimkou nárazníků) solárními články.

Ty jsou schopny vyrobit během jednoho roku tolik elektrické energie, kolik je zapotřebí na ujetí zhruba 5800 kilometrů.

To by znamenalo, že někteří vlastníci, kteří auto využívají jen ve městech a jezdí jen na krátké vzdálenosti, by baterii takřka vůbec nemuseli dobíjet z elektrické rozvodné sítě.

Automobil s délkou 4,3 metru pohání elektromotor s výkonem 120 kW, který je schopen vůz rozjet na rychlost 140 km/hod. Sympaticky zní také číslo udávající objem zavazadlového prostoru – 650 litrů.

Odhadovaná prodejní cena činí 25 500 euro. Výroba by měla začít koncem tohoto roku, přičemž vozy budou za zákazníky vyjíždět z bývalého výrobního závodu zkrachovalé značky Saab ve švédském Trollhättenu. Peníze na projekt se z velké části získaly díky crownfuningu. Přispěvatelé jen během padesát dní trvající kampaně poslali na konto společnosti 53 milionů eur.

