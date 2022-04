Elektrický minivůz Citroënu zatím do ČR nepřijde

Přestože o tom představitelé tuzemských zastoupení značek Citroën a Opel vloni vážně uvažovali, nakonec ani Citroën Ami, ani Opel Rocks-e dostupné na českém trhu s novými osobními vozy minimálně v nejbližší době nebudou.

Vyplývá to z vyjádření tiskových mluvčí obou značek pro portál Autonaelektřinu.cz. „Definitivně jsme to nezavrhli, ale v současné době by v České republice s vysokou pravděpodobností nebylo dostatek zájemců,“ vysvětlil Martin Hejral z tuzemského zastoupení Opelu. V podstatě to znamená, že importérovi by se z následného prodeje nezaplatily náklady, které jsou se vstupem nějakého nového typu automobilu na trh spojené.

Opel Rocks-e ovšem nebude jediným derivátem Citroënu Ami. Nyní o prodej vozu se stejnou technikou projevila zájem značka Fiat. Podle informací Automotive News by tak díky němu oživila své tradiční pojmenování malého vozu – Topolino. Auto dostane pozměněný vnější design a o něco luxusnější interiér než kterým disponují Ami a Rocks-e.

Stejně jako v případě dvou výše zmiňovaných modelů by také nový nejmenší Fiat měl na délku měřit 241 centimetrů. Díky tomu, že výkon jeho motoru nepřevyšuje 8 koňských sil a maximální rychlost činí jen 45 kilometrů v hodině, mohli by ho řídit také patnáctiletí.

Automobil má ve svých útrobách zabudovánu baterii s kapacitou 5,5 kilowatthodiny. Díky tomu podle měření v režimu WLTP ujede na jedno nabití 75 kilometrů.

Všechny současné i budoucí verze tohoto minivozu se vyábějí v Maroku v továrně koncernu Stellantis. Z ní by ročně mělo vyjíždět přibližně 35-40 000 kusů.

Autonaelektřinu.cz