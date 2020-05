Elektrický letoun se vydal po stopách letu Jana Kašpara

Kunětice (Pardubicko) - Zopakovat si slavný let aviatika Jana Kašpara z Pardubic do Prahy se dnes z letiště v Kuněticích na Pardubicku vydal elektrický letoun Phoenix. Kašpar uskutečnil svůj přelet do Chuchle před 109 lety. Pro pilota Martina Štěpánka to byla výzva. Zopakovat let přesně v Kašparově trase dnes ale není kvůli leteckému provozu úplně možné, řekl před startem novinářům.

"Poletíme z Kunětic přes pardubické letiště na Kolín, Říčany a nad Točnou, kde máme předběžně povoleno vstoupit do řízeného okrsku a letět nad Chuchli, kde bychom rádi zakroužili a vrátili se na Točnou, kde máme domluveno dobíjení před zpátečním letem," uvedl Štěpánek. Podílel se i na vývoji letadla. Délku letu odhadl na 120 kilometrů.

První český aviatik se strojem Blériot zvládl cestu za 90 minut. Letounu Phoenix k tomu stačí hodina.

Letoun Phoenix je v podstatě větroň, doplněný elektromotorem. Na baterii vydrží letět minimálně 2,5 hodiny, v kombinaci s klouzavým letem zvládne na jedno nabití více až 350 kilometrů. K vývoji letounu se spojila letecká firma Phoenix Air z Letohradu s producentem elektronických systémů MGM Compro ze Zlína a pražským výrobcem nabíječek PEG.