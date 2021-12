Elektrický ekvivalent VW Passat přijde v roce 2023

Špionážní fotografové již zachytili testovací prototypy nového elektrického Volkswagenu, o němž se zatím hovoří jako o modelu Aero B. Nyní je zřejmé, že produkční verze tohoto vozu, který se stane elektrickým ekvivalentem Volkswagenu Passat, přijde na trh v roce 2023.

Volkswagen tak dodržuje klasický pětiletý scénář od představení konceptu nějakého modelu k premiéře sériového vozu, V roce 2018 se totiž na jarním ženevském mezinárodním autosalonu představil koncepční automobil Volkswagen ID.Vizzion Concept.

Jednalo se o sedan s karosérií dlouhou 516 centimetrů, výškou 151 a šířkou 195 centimetrů. Volkswagen tehdy mluvil o možnosti zabudování jednoho nebo dvou elektromotorů. To platí o běžné verze. Kromě toho, jak uvedl například portál Motor1.com, se připravuje také špičková sportovní varianta GTX. Ta by měla umět zrychlit z klidu na stokilometrovou rychlost během 5,5 sekundy, tedy rychleji, než to v současnosti umí i ty nejvýkonnější verze VW Passat.

Design vozu bude odpovídat liniím, které mají na svých karosériích současné modely řady ID. Tedy jak ID.3., tak rovněž ID.4.

Zatím není známo, zda se představí také verze kombi. Rozhodně to však není vyloučené. Koncepční vůz Volkswagen ID. Space Vizzion Concept se totiž světu ukázal pouhý rok po studii sedanu.

Také se budeme pídit po tom, zda náhodou tuto technickou architekturu nevyužije značka Škoda pro model, který by se stál jakousi elektrickou obdobou současné vlajkové lodi Superb.

