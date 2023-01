Elektrárny Opatovice během noci obnovily standardní dodávky tepla.

Pára uniká z horkovodu poblíž Opatovic nad Labem na Pardubicku, 19. ledna 2023. Havárie přerušila dodávky tepla z Elektráren Opatovice do Hradce Králové, Pardubic a Chrudimi.

Pára uniká z horkovodu poblíž Opatovic nad Labem na Pardubicku, 19. ledna 2023. Havárie přerušila dodávky tepla z Elektráren Opatovice do Hradce Králové, Pardubic a Chrudimi. ČTK/Vostárek Josef

Opatovice nad Labem (Pardubicko) - Elektrárny Opatovice (EOP) během noci obnovily standardní dodávky tepla. Ve čtvrtek ráno je přerušilo několik havárií na horkovodu. Společnost kvůli tomu uvedla do provozu záložní zdroje, zatím je ještě neodstavila, řekla ČTK mluvčí elektráren Hana Počtová.

"Nad ránem jsme byli ve standardním provozu. Oproti původnímu plánu, že odstavíme záložní zdroje, jsme je ještě nechali běžet, protože v noci trochu přimrzlo. Budeme je vypínat až kolem oběda, aby síť byla stoprocentně zajištěná a pak už pojedeme jen z elektrárny," uvedla Počtová.

Elektrárna zásobuje 63.000 domácností v Hradci Králové, Pardubicích, Chrudimi a přilehlých obcích. Teplo z ní za normálních okolností proudí také do nemocnic, škol a podniků. Podle Počtové mohou ještě v některých lokalitách v Pardubicích být nižší teploty otopné a teplé vody, situace by se ale měla rychle zlepšovat.

V Hradci Králové se soustava do plného výkonu v dodávce tepla a teplé vody vrátila dnes kolem 05:00, řekl ČTK ředitel společnosti Tepelné hospodářství Hradec Králové Jiří Seidler. Městská firma v Hradci Králové teplem kupovaným z EOP zásobuje 24.000 domácností s asi 80.000 lidmi.

Po havárii potrubí vedoucího z EOP do Hradce Králové radiátory postupně vychladly a netekla teplá voda. Díky záložnímu zdroji v areálu hradeckých strojíren ZVU se teplo začalo opět do domácností dostávat po čtvrtečním poledni. Odpoledne podle Seidlera najel i druhý záložní zdroj ve Farářství. "Po 19:00 bylo teplo v nějaké míře již po celém Hradci Králové. Po opravě horkovodu začalo teplo v noci proudit přímo z EOP. Od rána jedeme v obvyklém režimu," řekl Seidler.

Technici EOP ve čtvrtek ráno zjistili na horkovodu tři místa, odkud z trubek unikala horká pára. Největší poškození bylo u Hrobic na Pardubicku, další u mimoúrovňové křižovatky u Opatovic a třetí u rozvodného uzlu v Pardubicích. Na rozdíl od jiných let elektrárna vloni nedělala celkovou tlakovou zkoušku rozvodné sítě, jen revize a opravy na většině rozvodů. Podle Počtové by to mělo být dostatečné.

Záložní plynové zdroje v Hradci Králové a v Chrudimi EOP vybudovaly opatovické elektrárny po velké havárii v listopadu 2002. Zřícená střecha kotelny tehdy vyřadila všech šest kotlů naráz. Havárie se téměř na dva týdny dotkla zhruba 200.000 lidí v pardubicko-hradecké aglomeraci.