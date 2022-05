Elektrárnu v Dukovanech čeká rozhodování a zajištění jiného dodavatele paliva

Valeč (Třebíčsko) - Jadernou elektrárnu v Dukovanech na Třebíčsku čeká v následujících měsících rozhodnutí o zajištění dodávek paliva od jiných společností, než je ruský TVEL. Měla by tak postupovat podobně jako elektrárna Temelín, pro kterou budou palivo dodávat americká a francouzská společnost. Na dnešním semináři Občanské bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně v Dukovanech, který se konal ve Valči na Třebíčsku, to řekla předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Jiná paliva podle ní nebudou výrobně optimální, ale budou bezpečná.

"Nedovedu si do budoucna představit závislost jen na jednom dodavateli. Nějaká jednání probíhají, detaily zatím říci nemohu," řekl ČTK ředitel dukovanské elektrárny Roman Havlín. Dukovany mají nyní zásobu paliva takřka na tři roky. "Další dodávka z Ruska by měla podle platné smlouvy proběhnout ještě letos," řekl Havlín.

Ruský dodavatel zásobuje Dukovany takřka 40 let a palivo pro potřeby elektrárny dál vyvíjí. "Pokud ho budeme odebírat od jiného dodavatele, ten nemá úplně takovouto historii. To znamená, to palivo u nás bude použitelné, bude bezpečné, ale může mít vyšší či nižší výkon, to nevíme," řekl Havlín.

Loni Dukovany vyrobily 14,87 terawatthodiny (TWh) elektřiny, plán splnily asi na 96 procent zejména kvůli prodlužování odstávek. Letos se podle Havlína daří obnovovat výrobu po odstávkách včas. Nejbližší odstávka je naplánovaná na začátek června, bude odstavení čtvrtý výrobní blok.

Společnost TVEL náležející do ruského státního holdingu Rosatom byla dodavatelem i pro jadernou elektrárnu v Temelíně. Od roku 2024 ale bude palivo pro Temelín dodávat americký Westinghouse a francouzská Framatome.

Za svoji naivitu označila Drábová to, že nečekala, že by zhruba na 20 let provozu, které dukovanskou elektrárnu ještě čekají, bylo nutné měnit dodavatele paliva. TVEL podle ní vyrábí palivo vynikajících parametrů. "ČEZ se bude muset smířit s tím, že palivo od nového dodavatele nebude takzvaně optimalizované na výkon tak, jako se to povedlo u paliva od Tvelu," řekla Drábová. Ve stejné situaci jsou podle ní elektrárny ve Finsku, na Slovensku, v Maďarsku i na Ukrajině, která od února čelí ruské agresi.

První blok jaderné elektrárny v Dukovanech byl zprovozněný v roce 1985, o dva roky později již fungovaly všechny čtyři bloky. Nyní se počítá s jejich celkovým šedesátiletým provozem. Loni se při její údržbě podařilo unikátní technologií vyvíjenou přímo pro dukovanské zařízení vyčistit jeden z parogenerátorů. Technici z něj dostali 785 kilogramů nečistot. Opravit bylo loni nutné v areálu elektrárny také závadu na přívodním potrubí. Netěsnost podle Havlína způsobilo nedodržení postupu při jeho ukládání. Do zvýšení své bezpečnosti loni elektrárna investovala 2,2 miliardy korun, letos budou náklady okolo dvou miliard korun.

Občanská bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany vznikla v roce 1996 na základě dohody mezi elektrárnou a okolními obcemi. Cílem je posilovat důvěru mezi občany a elektrárnou.