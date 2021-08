Elektrárna Mělník III je ode dneška definitivně odstavená, lokalitu čeká proměna

Mělník - Hnědouhelná elektrárna Mělník III je ode dneška definitivně odstavená, od spuštění v roce 1981 do roku 2015 byla největším uhelným blokem v zemi, a to výkonem i stavebně. Uhelné elektrárny Mělník I a II jsou zatím v provozu, ale lokalitu čeká proměna na ekologičtější provoz. Do roku 2030 zde skončí uhelné zdroje. Aktuálně běží tendr na výstavbu plynové kotelny, která by měla být v provozu v roce 2024, řekl při dnešní poslední prohlídce elektrárny Mělník III generální ředitel Energotrans Miroslav Krpec. Energotrans je součástí koncernu energetické společnosti ČEZ.

Elektrárna Mělník III naposledy energii do sítě dodávala v únoru, v posledních měsících už nevyráběla, ode dneška je i formálně vyřazena z české zdrojové základny. Následovat bude postupná demontáž technologií, likvidace některých provozních kapalin a podobně. Některé látky i součásti ještě využijí další elektrárny.

Celková investice v lokalitě, která zajistí snížení emisí, může od letošního roku do roku 2030 dosáhnout 20 až 30 miliard korun. Podle místopředsedy představenstva ČEZ Pavla Cyraniho mají měrné emise na výrobu elektřiny a tepla klesnout na méně než polovinu proti současnému stavu. V roce 2026 by měl začít naplno fungovat v mělnické elektrárně první paroplynový zdroj, následovat má odstavení elektrárny Mělník II. Odstavení elektrárny Mělník I je naplánováno na rok 2030.

Mělnická elektrárna dodává teplo do Prahy, Mělníka, Neratovic i některých okolních obcí, celkem jde zhruba o 250.000 domácností. K tomu ještě zásobuje teplem řadu škol, úřadů, nemocnic a dalších objektů. Po celou dobu přeměny mělnické lokality budou dodávky tepla zachovány.

Elektrárna Mělník III s blokem o výkonu 500 MW byla uvedena do trvalého provozu v roce 1981. Do té doby byl největší blok s výkonem 220 MW. Až do zprovoznění nového zdroje v Ledvicích byla největším uhelným blokem v Česku. V letech 1994 až 1998 prošel blok výraznou modernizací s cílem prodloužit jeho životnost a odsířením. Za dobu provozu vyrobil přes 77 milionů MWh elektřiny, což je více než roční spotřeba celé ČR.