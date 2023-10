Elektrárna Dukovany odstaví čtvrtý blok, poprvé použije palivo nové generace

Dukovany (Třebíčsko) - Jaderná elektrárna Dukovany použije poprvé palivo nové generace, které je efektivnější. Nové palivo energetici zavezou do reaktoru čtvrtého dukovanského bloku, jehož plánovaná odstávka začne v pátek. Kvůli výměně části paliva za čerstvé, pravidelným kontrolám a modernizaci zařízení bude blok mimo provoz do konce tohoto roku. ČTK to dnes sdělil mluvčí elektrárny Jiří Bezděk. Zbývající tři bloky Dukovan budou dál vyrábět elektřinu.

Kvůli plánovaným pracím energetici z reaktoru vyvezou všech 349 palivových kazet. Po dokončení servisu a provedení všech kontrol vrátí do reaktoru část použitého paliva a 78 čerstvých palivových kazet. Poprvé to bude palivo s označením PK3+, jehož konstrukce podle mluvčího umožňuje efektivnější využití uranu v palivu.

"Nový typ paliva je jedním z výsledků naší snahy o neustálé zvyšování bezpečnosti, spolehlivosti a efektivnosti provozu obou našich jaderných zdrojů," uvedl Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika. Připomněl, že se firmě podařilo diverzifikovat dodavatele paliva. Rozšiřuje také kapacity pro jeho skladování, aby mohla mít elektrárna palivo v zásobě skoro na pět let.

Do Dukovan zatím jaderné palivo dodávala ruská firma TVEL. V letošním roce se ČEZ dohodl na dodávkách se společností Westinghouse.

Čtvrtý blok odstaví elektrárna po víc než 440 dnech provozu. Jeho výkon energetici začnou snižovat v pátek v poledne, ještě ten den přestane blok dodávat elektřinu do přenosové sítě. "Před námi je poslední odstávka letošního roku," uvedl ředitel elektrárny Roman Havlín.

Při odstávce čeká energetiky přes 14.600 pracovních příkazů. Mezi nejnáročnější bude podle firmy ČEZ patřit revize dvou záložních dieselových generátorů, kontrola těsnosti a čištění parogenerátorů a generální oprava dvou hlavních cirkulačních čerpadel. Kontroly se budou týkat také parních turbín.

Bloky Dukovan byly uváděné do provozu v letech 1985 až 1987. Firma ČEZ uvádí, že by je chtěla udržet v provozu nejméně 60 let. Loni elektrárna Dukovany dodala 14,7 terawatthodiny (TWh) elektřiny, což byla její pátá nejvyšší roční výroba. Od začátku letoška Dukovany vyrobily skoro 11,5 TWh elektrického proudu.

Do konce října očekává firma ČEZ finální nabídky od uchazečů o stavbu nového bloku Dukovan.