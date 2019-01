Chvaletice (Pardubicko) - Společnost Sev.en EC, která provozuje elektrárnu Chvaletice, se rozhodla požádat o výjimku pro emise oxidů dusíku a zbytkové rtuti. Ani po modernizaci dvou ze čtyř výrobních bloků by nesplňovala parametry průmyslových emisí platné od poloviny roku 2020 a většinu požadavků nové směrnice BREF/BAT platné od roku 2021. Další nevelké snižování těchto emisí by vyžadovalo neúměrně vysokou investici, uvedla dnes v tiskové zprávě mluvčí skupiny Sev.en Energy Gabriela Sáričková Benešová. Ekologická organizace Greenpeace, která modernizaci elektrárny kritizuje, to považuje za skandální a chce se proti udělení výjimky bránit.

"K dosažení nově požadovaných limitů oxidů dusíku by byla nutná další investice ve výši 1,4 miliardy korun. Podíl elektrárny na celkových imisích oxidů dusíku by se přitom snížil o pouhých 0,05 procenta pro okolí elektrárny a maximálně o 0,02 procenta pro město Pardubice," uvedl generální ředitel společnosti Václav Matys.

Podle Greenpeace elektrárna už při rekonstrukci prvních dvou bloků věděla, že nové emisní limity nebude splňovat. "Neplatí výmluva, kterou se Sev.en pokouší použít, tedy že investovali peníze s cílem zlepšit životní prostředí a potom se najednou změnily limity a museli by investovat znovu. Oni investici prováděli v době, kdy se nové limity připravovaly, věděli o nich a neúspěšně lobbovali proti nim," řekl ČTK vedoucí energetické kampaně organizace Greenpeace Jan Rovenský.

Greenppeace chtějí povolení výjimky vedené v takzvaném režimu podstatné změny jako účastník řízení zabránit.

Elektrárna v letech 2016 a 2017 za zhruba tři miliardy korun zmodernizovala dva ze čtyř bloků. Díky tomu značně snížily například emise oxidu siřičitého a tuhých znečišťujících látek.

Elektrárna Chvaletice je nejmladší hnědouhelnou elektrárnou v zemi, v provozu je od roku 1979. Její instalovaný výkon činí 820 MW. Společnost Severní energetická (Sev.en) elektrárnu koupila od společnosti ČEZ v roce 2013 za 4,12 miliardy korun.