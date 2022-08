ElBlesk bude nabízet větší elektrický vůz

Klatovská firma elBlesk, která dováží a upravuje malá čínská elektrická vozidla, hodlá na pražském e-Salonu představit svůj zatím největší model určený pro přepravu osob.

„Půjde o model, který bude na délku měřit zhruba tři metry a v jeho interiéru bude možné přepravovat čtyři osoby. I když přiznávám, že sedačky ve druhé řadě jsou spíše nouzové a prostorově vhodné hlavně pro děti,“ uvedl pro Autonaelektřinu.cz šéf společnosti elBlesk Miroslav Blohmnann.

Do výbavy tohoto vozu by měl patřit také airbag řidiče. Tím firma hodlá reagovat na požadavky části zákazníků, kteří se obávají s malými elektromobily vyjíždět do běžného silničního provozu.

Další technické parametry, tedy například výkon, kapacitu baterií a rychlost dobíjení, hodlají představitelé elBlesku zveřejnit právě při listopadové pražské premiéře. Hned potom by měl vůz zamířit do prodeje. V současnosti předpokládají cenovku kolem 350.000 Kč.

V současnosti je nosným produktem firmy, která čínské tříkolky a čtyřkolky s elektrickým pohonem nabízí již od roku 2018, dvoumístný model Tiger. Jedná se o 225 centimetrů dlouhé, 140 centimetrů vysoké a 164 centimetrů vysoké vozidlo, jehož zadní kola pohání elektromotor s výkonem buď 10 nebo 12 koňských sil. Se slabší pohonnou jednotkou vyvine maximální rychlost 80 kilometrů v hodině, se silnější o deset kilometrů v hodině vyšší. Tento dopravní prostředek je možné řídit s oprávněním na slabší motocykl, tedy již od 16 let.

Kvůli tomu, aby měl takto malý vůz bezpečné jízdní vlastnosti, v Klatovech upravují u každého exempláře podvozek. Ve výbavě je pak už třeba i klimatizace, topení, přídavný box na zádi nahrazující zavazadlový prostor i couvací kamera.

V současnosti také elBlesk nabízí zájemcům možnost koupit si společně s vozidlem přístřešek, který má na střeše solární panely. Z nich je pak přímo možné dobíjet baterii vozidla s kapacitou 9,2 kWh. Takový komplet přijde na necelých 400.000 Kč. Plně dobitá baterie vystačí v reálném světě na ujetí cca 100 kilometrů.

Kromě toho má elBlesk ve svém portfoliu elektrickou tříkolku a dvě velikostní verze užitkového vozidla.

