EL: Volejbalistky ve hře o postup, muži bez Final Four

Záporoží/Humenné (Slovensko) - České volejbalistky vrátily v Evropské lize Slovenkám porážku a po vítězství 3:1 v Humenném udržely naději na postup do Final Four. Situaci však nemají ve svých rukou. Volejbalisté prohráli na Ukrajině 0:3 a do Final Four se neprobojovali.

Volejbalistky vyhrály na Slovensku a jsou ve hře o postup

České volejbalistky vrátily v Evropské lize Slovenkám porážku a po vítězství 3:1 v Humenném udržely naději na postup do Final Four. Situaci však nemají ve svých rukou. Potřebují v sobotu doma zdolat poslední Švédsko a zároveň zaváhání lídra skupiny Ukrajiny na Slovensku.

Češky uzavřou skupinu v sobotu večer v Jablonci nad Nisou a už budou vědět, jak před nimi dopadl duel v Popradu. Dnes na Slovensku vybojovaly tři body po více než dvouhodinové bitvě, přičemž ve čtvrtém setu odvrátily setbol. Třetí mečbol po servisu smečařky Kossányiové jim pomohla proměnit útokem do autu Palgutová.

Svěřenkyně nového řeckého kouče Jannise Athanasopulose mají po pěti kolech tři výhry a dvě porážky a dostaly se ve skupině A před Slovenky. Ukrajina je s bilancí 4:1 v čele o dva body.

Právě na Ukrajině v sobotu český celek nezískal ani set, i kvůli tomu, že mu chyběla první nahrávačka Šmídová. Dnes už znovu dirigovala tým a Češky vrátily Slovenkám květnovou porážku 2:3 z Brna. Shodně 21 body k tomu přispěly univerzálka Orvošová a smečařka Mlejnková. Ta byla vyhlášena nejlepší hráčkou vítězné sestavy.

"Pro oba týmy to byl klíčový zápas. Slovenky hrály dobře, podmínky byly náročné, ale jsem ráda, že jsme to zvládly. V druhém setu jsme trochu polevily a čekaly, co budou Slovenky dělat. Potom jsme se však semkly jako tým a společně to vybojovaly. Pro nás se to teď vyvíjí dobře, musíme ještě zdolat Švédky," řekla Mlejnková.

Případným postupem do Final Four by české volejbalistky zároveň udržely naději na kvalifikaci o Ligu národů. Druhým vrcholem sezony pro ně bude v srpnu olympijská kvalifikace, na mistrovství Evropy poté budou chybět.

Volejbalisté prohráli na Ukrajině a v Evropské lize nepostoupí

Čeští volejbalisté v předposledním pátém kole Evropské ligy prohráli na Ukrajině 0:3 a do Final Four se neprobojovali. Ve skupině C naopak klesli na třetí místo. Blízko účasti na závěrečném turnaji, na němž bude ve hře i postup do Ligy národů, je Bělorusko.

Tým pod vedením Michala Nekoly v sobotu doma v Jindřichově Hradci přehrál Bělorusy 3:1 a udržel si šanci na Final Four, jenže z Ukrajiny se vrací bez bodu. Češi si nedokázali vytvořit potřebný tlak servisem a po dvou shodných setech 20:25 skončili s debaklem 13:25. Poprvé letos neuhráli ani jeden set.

Právě s Ukrajinou přitom reprezentanti v září zahájí evropský šampionát, skupinu odehrají v Rotterdamu. V domácím vzájemném duelu v rámci EL před dvěma týdny v Brně zvítězili po velkém obratu 3:2.

"Vůbec jsme se nedostali soupeři na kobylku servisem. Přihrávali velice dobře a útočili na 65, 70 procent. Náš servis je nepřitlačil k tomu, abychom je dostali do těžkých situací. To byl rozhodující moment," řekl Radiožurnálu kouč Nekola.

Ukrajina český tým přehrála, po dobré přihrávce měla usnadněný útok. "Byli jsme neustále pod tlakem. Oni hráli lehce, my se nadřeli na každý bod. Ukázali svoji sílu. Věřím, že na mistrovství Evropy to bude zase obráceně," dodal Nekola.

Bělorusové, kteří v sobotu od Čechů utrpěli jedinou porážku v soutěži, dnes získali tři body za třísetové vítězství ve Finsku a před posledním kolem mají k dobru dva body na Ukrajince. Na jejich půdě o jediné postupové místo budou v sobotu bojovat. Česká reprezentace se rozloučí se soutěží ve Finsku.

V minulém ročníku Evropské ligy čeští volejbalisté v nejvyšší, takzvané zlaté kategorii, získali stříbro. V domácím finále v Karlových Varech tehdy nestačili na Estonsko.

Evropská liga volejbalistek v Humenném - skupina A:

Slovensko - ČR 1:3 (-21, 22, -17, -26)

Rozhodčí: Ristovski (Sev. Maked.), Juráček (SR). Čas: 121 min. Diváci: 800.

Sestava a body ČR: Kossányiová 14, Purchartová, Orvošová 21, Mlejnková 21, Trnková 11, Šmídová 6, libero Dostálová - Kopecká, Rutarová 5. Trenér: Athanasopulos.

Nejvíce bodů Slovenska: Palgutová 14, Hrončeková 10.

Ukrajina - Švédsko 3:0 (10, 10, 17).

Tabulka:

1. Ukrajina 5 4 0 0 1 13:3 12 2. ČR 5 3 0 1 1 11:8 10 3. Slovensko 5 2 1 0 2 10:9 8 4. Švédsko 5 0 0 0 5 1:15 0

Evropská liga volejbalistů v Záporoží - skupina C:

Ukrajina - ČR 3:0 (20, 20, 13)

Rozhodčí: Geldofová (Niz.), Skibickij (Ukr.). Čas: 68 min. Diváci 480.

Sestava a body ČR: A. Bartoš 1, Zajíček 5, Finger 14, Galabov 12, Patočka 4, Janouch, libera Pfeffer a Kopáček - J. Hadrava, Janků 1, Sobotka 3, Srb. Trenér: Nekola.

Nejvíce bodů Ukrajiny: Jereščenko 16, Vijeckij 15.

Finsko - Bělorusko 0:3 (-22, -23, -20).

Tabulka:

1. Bělorusko 5 4 0 0 1 13:5 12 2. Ukrajina 5 3 0 1 1 12:7 10 3. ČR 5 2 1 0 2 10:10 8 4. Finsko 5 0 0 0 5 2:15 0