El País: Zbraně, žoldnéři a dohody - jak Moskva posílila svůj vliv v Africe

Madrid - Ofenziva na Ukrajině byla v plném proudu, když 12. dubna Moskva a Kamerun podepsaly vojenskou smlouvu, která počítá s výměnou informací a výcvikem vojáků. Tento druh dohod se v Africe stal běžnou záležitostí a mají ho zhruba dvě desítky zemí, napsal deník El País.

V posledním desetiletí Moskva rozšířila svůj vliv na africkém kontinentě díky třem pilířům - prodeji zbraní, poskytování vojenských instruktorů a žoldnéřů a dohodám o obchodu a investicích v odvětvích, jako jsou pěstování obilnin, energetika či dobývání nerostů. A nic se neděje náhodou. Výměnou za to se při hlasování na začátku března, kdy Valné shromáždění OSN rozhodovalo o rezoluci odsuzující útok na Ukrajinu, zdržela třetina afrických zemí. To vše se děje v situaci, kdy rostou sympatie místních lidí k Rusku a lhostejnost k Západu, který má s africkými zeměmi vazby z koloniální minulosti.

Minulý týden v malijském Bamaku přistály dvě ruské bojové helikoptéry. Od doby, kdy se Francie rozhodla stáhnout z této země, ruské vojenské dodávky do Mali rostou a dosáhly nevídané úrovně. Jak tvrdí Francie a USA, v této africké zemi současně začaly působit stovky příslušníků soukromé Wagnerovy skupiny, kteří jsou zapojeni do bojů proti islamistům. Od konce roku 2021, kdy tato skupina v Mali začala působit, ale organizace na ochranu lidských práv informují o nárůstu počtu případů zneužití, mučení a nelegálních poprav. Ukazuje to mimo jiné masakr v obci Moura, kde podle organizace Human Rights Watch zemřelo na 300 civilistů.

Zatímco Evropa a Spojené státy zpřísňují své sankce proti režimu ruského prezidenta Vladimira Putina, africké země si uchovávají vysokou úroveň spolupráce s ruskými podniky. "Afrika Rusko nespasí, ale kontinent se stává jednou z priorit zahraniční politiky Kremlu, jež se stane agresivnější v dobývaní afrických trhů a šíření propagandy," uvedla odbornice na mezinárodní vztahy z kanadské Quebecké univerzity Tatiana Smirnovová, podle které se Rusko snaží prezentovat jako "alternativní řešení vůči západním konkurentům".

Objem obchodu mezi Ruskem a Afrikou dosáhl na 20 miliard eur (492 miliard korun), řekl ředitel banky Afreximbank Benedict Oramah ruské agentuře TASS. Od roku 2014, kdy objem činil deset miliard eur, je vidět jasný vzestup. Neutrální postoj afrických států vůči sankcím uvaleným na Moskvu kvůli okupaci Krymu vyvolal ruský zájem o tento kontinent.

Vedle obchodu rostou i investice. V odvětví dobývání nerostů je patrná přítomnost firem, jako je společnost Rusal vedená oligarchou a osobním Putinovým přítelem Olegem Děripaskou. V odvětví ropy a plynu má silnou pozici několik ruských firem jako Rosněfť, Gazprom a hlavně energetický gigant Lukoil, který působí například v Ghaně, Kamerunu či Nigérii.

Propojení soukromých a státních zájmů je velmi úzké, jak ukazuje případ šéfa firmy Rusal v Guineji Alexandra Bregadzeho, který je také architektem a bývalým velvyslancem. V bezpečnostním odvětví tomu není jinak. Netransparentní aktivity žoldnéřů z Wagnerovy skupiny v Libyi, Mosambiku, Súdánu, Středoafrické republice a nyní i v Mali se mísí s operacemi ruské armády, jejíž přepravních kapacit firma využívá.

Více než třetinu zbraní kupuje Afrika v Rusku, které je hlavním dodavatelem kontinentu, tvrdí Stockholmský mezinárodní ústav pro výzkum míru. Dva největší příjemci zbraní jsou Egypt a Alžírsko, na předních pozicích ale figurují také Nigérie, Súdán, Angola či Mali. Africké země, kterým vládnou diktátorské režimy nebo vojenské junty a jsou proti nim zavedené sankce, tak mají přístup k zbraním, které jim jiné země odmítají prodat.

"Rusko využívá obrazu, který v Africe vytvořil Sovětský svaz v období, kdy Moskva podporovala mnoho hnutí za osvobození, vzdělávala studenty a budovala nemocnice. (Rusko) je vnímané jako starší bratr, který chrání suverenitu (afrických států) a současně ztělesňuje model rozvoje, který je alternativní k Západu. Ale tento idealizovaný pohled neodpovídá geopolitické realitě a morálním kvalitám dnešního Ruska, které spustilo válku na Ukrajině," uvedla Smirnovová.

Po pádu Sovětského svazu, kde získaly vzdělání desítky tisíc afrických lékařů, architektů, inženýrů či vojáků, vztahy velmi oslabily. Před více než deseti lety ale Putin dal podnět k triumfálnímu návratu ruského vlivu na kontinent, jež dosáhl svého vrcholu na summitu Rusko-Afrika v Soči v roce 2019, kam se dostavilo 45 hlav afrických států. Letos se v Moskvě chystá obdobné setkání.