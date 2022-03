El País: Odchod ukrajinských uprchlíků začíná na pátém nástupišti nádraží Lvov

Lvov (Ukrajina) - O budoucnost Ukrajiny se teď hraje nejen v Kyjevě, ale také na pátém nástupišti hlavního nádraží ve Lvově u hranic s Polskem. Právě Lvov patří k městům s nejsilnějším evropským rázem na Ukrajině. Z města se stal symbol vzdoru proti ruské okupaci a perón, ze kterého odjíždějí vlaky do Polska, je součástí cesty do bezpečí pro stovky tisíc žen, dětí a dalších blízkých ukrajinských bojovníků, napsal španělský deník El País.

Do tohoto secesního nádraží, které zahájilo provoz v roce 1904 za císaře Františka Josefa I., přijíždějí neustále vlaky z dalších částí země. Více než polovina z 1,7 milionu ukrajinských uprchlíků podle OSN překročila hranici do Polska, a mnozí to udělali právě ze Lvova. Každým dnem přibývá lidí z frontových oblastí, kteří přišli o domov. Na nástupištích ale vládne překvapivý klid, zatímco před nádražím se srocují tisíce lidí.

V průběhu dnů se zlepšil pořádek i organizace velkého počtu lidí. Úřady dokázaly udržet volná nástupiště a ve frontách se diskutuje, zda se bude čekat na odjezd více než 24 hodin. Jsou tu tisíce dětí, které nechápou, co se stalo s jejich životem, a také tisíce matek, jimž je v obličeji poznat únava. Teenageři se snaží uchýlit do svých světů. To je i případ patnáctileté Karyny z Charkova, která řekla, že když může, tak si čte knížky od Stephena Kinga.

Nejmenší děti si nehrají ani nikde nepobíhají. Drží se u svých matek a občas požádají někoho ve frontě, zda si mohou pohladit jejich domácího mazlíčka. Děti si rády hladí psy, zatímco kočky zůstávají zavřené ve svých cestovních boxech.

Osmiletá Stanislava z Kyjeva doufala, že si bude smět ve frontě hrát se svou kočkou. Její kamarádka Vlastislava vypráví, že musela nechat doma svá morčata. Doufá, že až se vrátí domů, tak je nalezne živá, protože jim nechala "hodně krmení". Na nádraží jsou dobrovolníci s krmivem pro psy a kočky a snaží se odchytit část z mnoha opuštěných domácích zvířat.

Na zdech nádraží visí mnoho pokynů a informací pro ty, kteří přijeli do Lvova. Jeden leták připomíná mužům, že se musejí registrovat v armádním centru a nesmějí opustit Ukrajinu. Další vyjmenovává možnosti, jak se dopravit na hranici s Polskem, která je vzdálená zhruba 70 kilometrů. Na výběr je autobus nebo vlak. Kdo se rozhodne pro autobus, tak má dvě možnosti. Může jet dopravou zdarma, na kterou se ale čekají delší fronty, nebo se rozhodnout pro soukromého dopravce, který je pohodlnější a rychlejší, ale místo u něj stojí 2000 hřiven (zhruba 1500 Kč). Vlak má pak jednu výhodu - uprchlíky vyloží přímo na nádraží v polské Přemyšli.

Obavy, které rodiny zažívají před příjezdem na lvovské nádraží, zdá se polevují, když stojí před vchodem na páté nástupiště. To pak lze u matek vidět slzy štěstí či mírné projevy radosti.

Státní organizace, nevládní skupiny, Červený kříž nebo řeckokatolická církev, která je většinová na západě Ukrajiny, udržuji ve dne i v noci v chodu centrum pomoci. Tam je možné dostat potraviny, vodu i čisté oblečení. U barelů s otevřeným ohněm se lidé mohou ohřát, jelikož venku je kolem pěti stupňů pod nulou. V okolí se pohybuje i několik osob s duševními problémy, kteří řvou či neutěšeně pláčou. Na nádraží je inzerováno centrum duševní asistence s pomocí po telefonu či s přítomností psychologa.

V čekárnách se organizují směny pro ty, kteří si potřebují sednout. Místnost je ale tak zaplněná, že jedna žena musí požádat o pomoc zdravotníky, protože se jí zatočila hlava. Jedním z důsledků války je i to, že pro Ukrajince přestala existovat pandemie covidu-19. Jen pár lidí má nasazenou roušku nebo si chce pravidelně umývat ruce. A bezpečnostní rozestupy, které měly zabránit šíření infekce, je nemožné dodržovat.

Na plátně, které dříve informovalo o odjezdech vlaků, teď správce železnice ve velkém nádražním vestibulu promítá záběry bombardování a zkázy způsobené ruskými vojsky. Snímkům ale nikdo nevěnuje pozornost. Mnozí si tyto hrůzy přímo zažili, a další jsou už hlavou na druhé straně hranice, a připravují další etapy svého útěku daleko od své země.