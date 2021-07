El País: K protestům na Kubě pomohl odchod barbudos a příchod 3G sítí

Havana - Ve společnosti zmítané na Kubě nedostatky vyčerpané revoluce se změnily politické vztahy v důsledku odchodu "barbudos" (vousáčů) a příchodu sítí 3G a 4G. Vlna sociálních nepokojů v Latinské Americe dorazila i na tento karibský ostrov, napsal dnes španělský deník El País v komentáři věnovaném masovým protestům na Kubě, které vypukly v neděli a které jsou označovány za největší protivládní demonstrace v zemi od roku 1994.

Duch, který obchází Latinskou Amerikou, není duch komunismu, ale sociálních nepokojů. Chile zažilo protesty v říjnu 2019 a během pandemie zahájilo proces vzniku nové ústavy. Bolívie měla své nepokoje také na podzim 2019, když opozice obvinila prezidenta Eva Moralese ze zmanipulování volebních výsledků. V listopadu téhož roku vypukly protesty i v Kolumbii, kam se letos demonstrace vrátily, zažehnuté návrhem daňové reformy, kterou chtěla provést vláda Ivána Duqueho. V Peru loni parlament sesadil prezidenta Martína Vizcarru a protesty tehdy zastavilo rychlé odstoupení jeho nástupce. Uvidíme, co bude s nedávno zvoleným Pedrem Castillem, který ve volbách zvítězil jen těsně.

Okolnosti v každé zemi, kde nepokoje vypukly, jsou ale velmi odlišné. Někde je to sociální nerovnost způsobená neoliberálním ekonomickým modelem, jinde, jako například na Kubě, je to reakce obyvatel na totalitu a na nedostatky vyčerpané revoluce. Společným faktorem jsou nové technologie. V případě Kuby 3G a 4G sítě umožnily mnohým jejím obyvatelům něco, co bylo na tomto ostrově ještě před několika lety nepředstavitelné.

Kalamitní je ekonomická situace. Donald Trump vrátil do bodu nula otevírání zahájené Barackem Obamou. Výletní lodě zmizely a zamrzl i letecký most zavedený mezi Floridou a Havanou. Zavřely se mnohé restaurace a obchody a covid zruinoval turistický ruch.

Skončila ale také éra historické generace barbudos (revolucionářů 50. let minulého století): zemřel Fidel (Castro), odešel Raúl (Castro) a ze staré gardy zůstali jen Machado Ventura a Ramiro Valdés. Noví lídři, s Miguelem Díazem-Canelem v čele, nemají respekt. Castrové mohli být milováni, či nenáviděni, ale ne opovrhováni.

V přípravě "dokonalé bouře", jak někteří na ostrově pojmenovali tyto nepokoje, které zřejmě nezůstanou jen jednodenní, byla poslední kapitolou hladovka uměleckého Hnutí San Isidro po zadržení jednoho z jeho členů v listopadu 2020, a solidarita, kterou toto hnutí v kubánské kulturní obci získalo. Pak přišla píseň Vlast a život od populární skupiny Gente de Zona, odkazující na heslo kubánské revoluce Vlast nebo smrt. Píseň natočenou začátkem letošního roku si pak začali lidé broukat v ulicích na znamení rebelie.

V těchto dnech navíc počty nákaz koronavirem a úmrtí s covidem-19 dosáhly na Kubě nejvyšších hodnot za celou pandemii. V zemi nejsou léky, zdravotnický systém je podle některých na hranici kolapsu, podle jiných už kolabuje. Každodenní fronty na potraviny jsou nekonečné a stále více ostudnější jsou rozdíly mezi těmi, kdo mají přístup k devizám, a těmi, co ho nemají.

Pohár přetekl návratem výpadků elektřiny. Kubáncům to připomíná devadesátá léta, kdy byl v zemi fatální nedostatek potravin po rozpadu Sovětského svazu, tehdejšího zásobovatele Kuby. Tehdy ale protesty, jež vypukly na nábřeží Malecón v Havaně, osobně zastavil Fidel Castro. O něco podobného se v neděli pokusil prezident Díaz-Canel v San Antoniu de los Baňos, kde nynější protesty vypukly a odkud se rozšířily do celé země. Jenže Díaz-Canel není Fidel a okolnosti jsou už také zcela jiné.

Může jít o začátek konce, nebo to vyvolá změnu ve špatném vedení, aniž by režim padl. Také se může obnovit pořádek tvrdou rukou. Už byly nasazeny černé barety (speciální zásahové jednotky) a vláda vyzvala revolucionáře, aby vyšli do ulic. Kabinet také v neděli přerušil internet a mobilní data. Předvídat budoucnost je vždy těžké, ale v těchto časech, které běží tak rychle, by nepřekvapilo, kdyby zítra bylo vše jinak než dnes.