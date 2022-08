Ekonomové: Propad trhu hypotečních úvěrů bude pokračovat

Praha - Propad trhu hypotečních úvěrů bude zřejmě pokračovat i v nejbližších měsících. Pravděpodobné zvýšení poptávky po hypotékách po prázdninách budou tlumit vysoké úroky. Ty by se ale v dalších měsících mohly začít postupně mírně snižovat. Shodli se na tom ekonomové, které dnes oslovila ČTK.

Úroková sazba u nově poskytnutých hypoték v červenci vzrostla na 5,4 procenta z červnových pěti procent. Průměrná sazba je tak nejvyšší od poloviny roku 2010. Banky a stavební spořitelny poskytly hypoteční úvěry za 11,9 miliardy korun, což je proti červnu pokles o více než třetinu. Meziroční propad zrychlil na 73 procent, vyplývá z dnes zveřejněných statistik České bankovní asociace (ČBA) Hypomonitor.

"Hypotéky jsou nyní kvůli vysokým tržním úrokovým sazbám drahé. Podepisuje se to na poptávce po hypotečním úvěrování a objemu nově poskytnutých hypoték na celém trhu, který v poslední době zaznamenává v meziročním srovnání téměř dvoutřetinový propad. Můžeme čekat, že podobná situace přetrvá po celý zbytek letošního roku a hypoteční trh ožije v momentě, kdy se tržní úrokové sazby pohnou výrazněji směrem dolů," řekl ekonom Moneta Money Bank Petr Gapko.

Pokles poptávky je vlivem letních měsíců a vysokých sazeb podle ředitele společnosti 4fin Tomáše Trauškeho poměrně značný, ale očekávaný. "Je běžné, že letní měsíce bývají slabší ve srovnání s ostatními měsíci. Po prázdninách se hypoteční trh opět vrátí k vyšší poptávce. Jistě nedosáhneme výsledků roku 2021 a možná ani roku 2020. Aktuální sazby osciluji podle fixace a typu banky mezi 5,7 procenta a 6,7 procenta. Data ukazují, že jsme pravděpodobně na vrcholu. Vše ale ovlivní cena energii a hlavně inflace ke konci roku," řekl ČTK.

Hypoteční trh se v objemu nových úvěrů dostal pod deset miliard korun, což je podle hypotečního specialisty Daniela Horňáka ze společnosti Patron nejhorší výsledek od roku 2016. "Meziroční propad o 73 procent značí, že jsme ještě nedosáhli pomyslného dna a v tomto měsíci bude hypoteční sešup pokračovat. Aktuálně klienti s pořízením nové nemovitosti spíše vyčkávají. Jedná se hlavně o klienty, kteří bydlí v nájmu. Klienti, kteří nyní pořizují nemovitosti, často prodávají svou stávající a na rozdíl kupních cen si půjčují. Aktuální nejistá doba ohledně energií a cen stavebních materiálů nutí klienty odsouvat své rekonstrukce a výstavby na další rok s vidinou lepší ci jasnější situace na trhu," dodal.

Podle ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy je pravděpodobné, že ČNB již letos nebude zvyšovat úrokové sazby. To by se nejpozději od první poloviny příštího roku mělo projevit ve zlevňování hypoték. Pokud tedy nedojde například k závažnému vyhrocení evropské energetické krize nebo k jinému citelnému vzestupu inflačních tlaků. "Pokud nedojde k další eskalaci problémů s dodávkami plynu nebo potravinářských komodit, pak by inflace, úrokové sazby ČNB, a tedy i úrokové sazby z nových hypoték, měly být v tuto chvíli blízko svého vrcholu. V dalších měsících je u nabídkových hypotečních sazeb pravděpodobný spíše pokles, byť jen mírný," odhadl analytik České spořitelny Michal Skořepa.

Objem skutečně nově poskytnutých hypoték (bez refinancování) v červenci klesl o 5,9 miliardy Kč na 9,8 miliardy Kč. Je o nejslabší objem od začátku roku 2016. Objem refinancovaných úvěrů (interně či z jiné instituce) činil v červenci 2,05 miliardy Kč. Počet nově poskytnutých hypoték se snížil o třetinu na 3266, přitom průměrný počet v první polovině letošního roku byl dvojnásobný, loni pak dosahoval 9500. Za první polovinu letošního roku byl pak objem i počet poskytnutých hypoték meziročně nižší o 40 procent, vyplývá z dat ČBA.