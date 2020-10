Ekonomové: Díky novým laureátům Nobelovy ceny jsou aukce běžné

Praha - Letošní laureáti Nobelovy ceny za ekonomii Paul Milgrom a Robert Wilson se zasloužili o to, že se aukce staly všudypřítomnou součástí ekonomiky a pomáhají státům i firmám ušetřit nebo rozumně investovat peníze. Například v případě veřejné správy mohou správně nastavené aukce na základě práce nově oceněných ekonomů rozdělovat spravedlivě vzácné komodity nebo služby a vyvarovat se tak netransparentních zkorumpovaných veřejných soutěží, které se uskutečnily v minulosti i v Česku. Vyplývá to z vyjádření ekonomů a odborníků oslovených ČTK.

Letošní Nobelovu cenu za ekonomii získali Američané Milgrom a Wilson za vylepšení teorie aukcí a vynálezy nových formátů aukcí, oznámila dnes Královská akademie věd ve Stockholmu. Oba ocenění objasnili, jak aukce fungují a proč se kupující chovají právě tak, jak se chovají. Využili ale také svých teoretických objevů k tomu, aby vymysleli zcela nové formáty aukcí a služeb a přišli s novými formáty, ze kterých mají prospěch jak prodejci, tak i kupující a daňoví poplatníci po celém světě, uvedla akademie.

V praktické rovině se oba čerství laureáti mohou podle analytika České spořitelny Michala Skořepy pochlubit tím, že jejich poradenství využila celá řada velkých firem nebo státních institucí, od různých ministerstev přes energetické burzy až po ropné giganty. "Možná nejznámější oblastí, kde oba spojili své analytické schopnosti i nasbírané zkušenosti, byly v 90. letech 20. století aukce kmitočtů organizované americkým telekomunikačním úřadem," upozornil.

Ole Jann z CERGE-EI, což je společné akademického pracoviště Národohospodářského ústavu AV ČR a Univerzity Karlovy, upozornil, že každý den změní majitele prostřednictvím aukcí aktiva v hodnotě miliard dolarů, a to když vlády nebo firmy vydávají dluhopisy, když se draží licence pro těžbu přírodních surovin nebo probíhají aukce kmitočtů pro mobilní sítě, nebo když vlády zadávají veřejné zakázky. "Skutečnost, že aukce jsou všudypřítomnou součástí ekonomiky, ačkoliv o nich často vůbec nepřemýšlíme, je z nemalé části zásluhou výzkumu, kterému se Milgrom věnuje od 70. let minulého století," uvedl.

Migrom je přitom členem výkonného a dozorčího výboru CERGE-EI a zároveň třetím z členů výboru, který obdržel Nobelovu cenu. "Letošní udělení ceny za ekonomické vědy je důkazem, že ekonomie skutečně ovlivňuje každého. A jako u každé vědy - ukazuje se, že dobrá teorie je zároveň tím nejlepším nástrojem pro praxi," uvedl ředitel CERGE-EI Sergey Slobodyan.

Analytik Natland Petr Bartoň upozornil, že je to v posledních 15 letech již několikátá cena za aukce a jejich optimální design. "To odráží rostoucí důležitost správného rozdělování vzácných věcí, zejména státem. Většina věcí, kterých 'je jenom jedna,' vytváří státní monopol. Ten pak může stát přidělovat korupčně svým známým, nebo spravedlivě na základě aukce. Díky Wilsonovi a Milgromovi to lze dělat dobře, a nemusíme tak být svědky 'karlovarských losovaček'," uvedl. Dodal, že český stát bohužel v porovnání se sousedy používá aukcí stále příliš málo.

Hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda uvedl, že z koncepce nových laureátů těží prodávající, kupující i daňový poplatník. "Volba konkrétního mechanismu aukce zásadně určuje její výsledek, neboť jednotliví dražitelé jednají strategicky, s využitím jim dostupných informací. To znamená, že ve svém rozhodování v rámci aukce berou v potaz jak to, co vědí sami, tak to, co - jak se domnívají - vědí ostatní dražitelé," uvedl.

Kovanda dále doplnil, že vedle aukce telekomunikačních sítí Milgrom také radil například firmám jako Yahoo či Google s koncipováním jejich aukcí inzertního prostoru.