Ekonomika USA letos podle Morgan Stanley klesne nejvíce od roku 1946

New York - Ekonomika Spojených států by v letošním roce mohla klesnout o 5,5 procenta, což by byl nejhlubší propad od roku 1946. Míra nezaměstnanosti pak ve druhém čtvrtletí může vystoupit až na rekordních 15,7 procenta. Vyplývá to z odhadu, který dnes zveřejnila banka Morgan Stanley.

V prvním čtvrtletí banka ještě očekává pokles hrubého domácího produktu (HDP) o 3,4 procenta. Dramatické dopady pandemie se ale dostaví až ve druhém čtvrtletí, kdy analytici Morgan Stanley předpovídají v USA propad HDP až o 38 procent.

Morgan Stanley očekává, že celkem ve druhém čtvrtletí zanikne v USA 21 milionů pracovních míst. V únoru přitom míra nezaměstnanosti činila 3,5 procenta a byla nejníže za 50 let. Údaje za březen budou zveřejněny dnes, týdenní statistiky ministerstva práce však ukázaly, že za poslední dva týdny o podporu v nezaměstnanosti v USA požádalo téměř deset milionů lidí.

Rozpočtový úřad Kongresu (CBO) ve čtvrtek odhadl, že americká ekonomika ve druhém čtvrtletí klesne o více než sedm procent. Míra nezaměstnanosti pak může podle něj vystoupit nad deset procent. Na konci roku 2021 by míra nezaměstnanosti měla činit devět procent.

CBO však upozornil, že jeho odhad vychází z informací dostupných do 27. března a nyní pracuje na novém odhadu. Ten bude odrážet nejnovější informace o krizi, které jsou podle CBO horší, než se čekalo, poznamenala agentura Reuters.