Praha - Česká ekonomika loni zpomalila růst na 2,9 procenta z předloňských 4,5 procenta. Vyplývá to ze zpřesněných dat Českého statistického úřadu. Příjmy domácností rostly díky dynamickému růstu mezd nejrychleji za posledních 16 let, na druhé straně rychlý růst mezd srazil ziskovost firem na minimální úroveň. Podle analytiků růst ekonomiky v Česku zpomalí i letos, lidé si uvědomují rizika a začínají šetřit. Spotřeba domácností a investice přesto zůstanou hlavními tahouny růstu hrubého domácího produktu.

Statistický úřad zpřesnil svůj odhad z počátku března, podle kterého loňský růst ekonomiky činil tři procenta. Upravil také údaj za poslední loňské čtvrtletí, kdy ekonomika meziročně vzrostla o 2,6 procenta a mezičtvrtletně o 0,8 procenta. Původně statistici předpokládali rychlejší růst o 2,8 procenta, respektive o 0,9 procenta.

Příjmy tuzemských domácností loni rostly podle statistiků nejrychleji za uplynulých 16 let, reálně se zvýšily o 4,7 procenta. "Dynamický růst mezd se projevil v meziročním navýšení mzdových nákladů u podniků o devět procent. Pokračoval tak trend snižování míry jejich ziskovosti. Jelikož velká část podniků patří zahraničním vlastníkům, mělo to i přímý dopad do odlivu důchodů do zahraničí," uvedl Vladimír Kermiet z ČSÚ.

Vyšší mzdy se podepsaly i na ziskovosti firem. Ta v posledním loňském čtvrtletí klesla na 46,6 procenta, což byla podle analytika ING Bank Jakuba Seidlera nejnižší hodnota v časové řadě od roku 2005. Podle ekonoma Czech Fund Lukáše Kovandy klesla ziskovost na minimum minimálně od roku 1999, stále se však pohybuje nad úrovní míry zisku v EU. Pokles ziskovosti jde podle Seidlera především na vrub vyšším mzdovým nákladům, které loni vzrostly o 8,6 procenta. Ve světle pomaleji rostoucí produktivity práce je tento růst těžko udržitelný, podotkl.

Reálná spotřeba na obyvatele byla loni meziročně vyšší o 3,4 procenta. V číselném vyjádření průměrný měsíční příjem ze zaměstnání loni dosáhl 32.147 Kč a proti roku 2017 tak byl reálně o pět procent vyšší. Podle ČSÚ se mírně zvýšily úspory domácností i jejich investice.

Domácnosti se podle Seidlera začínají obávat ekonomického zpomalování, což u řady z nich vedlo k vyšší snaze spořit. Dnešní čísla to potvrdila, když se míra úspor domácností v posledním čtvrtletí zvýšila na 11,7 procenta, a dostala se zpět k dlouhodobému průměru. Ekonom Komerční banky Viktor Zeisel očekává, že dynamika spotřeby domácností v příštím roce zrychlí, současně si ale lidé uvědomují rizika, která se nad ekonomikou vznášejí, a že už pomaleji rostou platy. Proto si začali tvořit úspory.

Zisky zahraničních majitelů obchodních společností loni dosáhly 7,8 procenta HDP. Na dividendách si zahraniční vlastníci firem v ČR rozdělili téměř 294 miliard korun. Jde o druhý nejvyšší údaj po roce 2016, kdy do zahraničí odteklo na dividendách 314 miliard korun. Podle Kovandy putovalo nejvíce peněz do Německa, Nizozemska a Lucemburska. Zahraniční majitelé v Česku loni reinvestovali 120 miliard korun.

Tuzemskou ekonomiku může v nadcházející době podle analytiků ovlivnit také výrazné zpomalení zahraniční poptávky a nejistota v zahraničním obchodě vyvolaná brexitem a spory mezi USA, Čínou a Evropskou unií.