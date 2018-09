Helsinky - Podle amerického nositele Nobelovy ceny za ekonomii Josepha Stiglitze může být naivní očekávat v Africe stejný typ hospodářského zázraku, jaký se stal v Asii. "Model, který byl základem úspěchu východní Asie, nebude v téže míře dostupný pro Afriku," prohlásil podle agentury Bloomberg v sobotu na konferenci v Helsinkách.

"Každý chce kopírovat to, co už udělal, a doufá, že dosáhne stejných výsledků. Ale dnešek je jiný - dneska to fungovat nebude," řekl. Příčiny podle něho spočívají v dynamice současné světové ekonomiky. Růst produktivity předhání růst poptávky, což znamená, že potenciál pro vytváření pracovních míst je omezen.

Stiglitz, který získal Nobelovu cenu za ekonomii v roce 2001, se stal kritikem nerovnosti. Podle jeho názoru by růst a rovnost se měly spíš doplňovat než nahrazovat. Řekl, že Afrika potřebuje ekonomický model, který obsahuje prvky výroby, zemědělství, zdrojů a služeb. "Když se to udělá dobře, může být dosaženo úspěchu srovnatelného s modelem exportně orientovaného zpracovatelského průmyslu," uvedl Joseph Stiglitz.