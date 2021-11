Ekologové vyzvali k přerušení jednání o Turówu do jmenování nové vlády

Liberec/Praha - Ekologové z platformy Společně pro vodu vyzvali dnes k přerušení jednání o Turówu do jmenování nové vlády. V případě, že by vyjednavači text dohody finalizovali, dostane se nová vláda do patové situace. Bude se rozhodovat mezi posvěcením špatné dohody, která české území od dalších škod neochrání a její schválení je v rozporu se zájmy České republiky, nebo shozením dohody pod stůl, uvedli dnes v prohlášení, které má ČTK k dispozici. Ministr životního prostředí v demisi Richard Brabec (ANO) ČTK sdělil, že postup jednání je konzultován se zástupci budoucí vládní koalice.

Hnědouhelný důl Turów u hranice s Českem zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu a skupina PGE chce důl postupně rozšířit na 30 kilometrů čtverečních podél silnice z Žitavy do Bogatyně. Poláci plánují těžit až do hloubky 330 metrů pod úrovní okolního terénu. Rozšíření těžby loni Polsko povolilo bez ohledu na námitky sousedů. Obyvatelé z pohraničí se obávají nejen ztráty vody, ale i hluku a prachu.

O smlouvě, která má řešit fungování polského hnědouhelného dolu Turów u česko-polské hranice, jeho dopady na české obce a kompenzaci škod, začaly Česko a Polsko jednat v červnu. Na začátku října se ale jednání přerušila kvůli odlišnému názoru obou stran na dobu trvání dohody. Obě strany se k jednacímu stolu vrátily po déle než měsíci v pátek 5. listopadu, kdy do Prahy dorazila nová polská ministryně klimatu a životního prostředí Anna Moskwová. V tomto týdnu jednání pokračují telefonicky.

Brabec oznámil na sociálních sítích, že bez souhlasu nové vlády ke schválení česko-polské dohody o mimosoudním vypořádání sporu ve věci těžby v dole Turów nedojde. "I přesto by podle některých prohlášení mělo v těchto dnech proběhnout závěrečné jednání o dořešení chybějících jednotlivostí, stále v režii vlády v demisi. Pokud aparáty obou států text dokončí a vyjednavači parafují, je šance na jeho znovuotevření velmi malá," uvedl za odpůrce těžby Milan Starec.

"Považuji za naprosto samozřejmé, že postup jednání s polskou stranou o dole Turów konzultujeme se zástupci budoucí vládní koalice. Dva z jejích lídrů mne písemně požádali, abychom v jednáních s Polskem pokračovali, což činíme," napsal ČTK Brabec. "Ostatně zástupcem této koalice je i pan hejtman (Martin) Půta, s nímž jsou všechny kroky a návrhy předem domlouvány. V tuto chvíli čekáme na další dílčí reakci polské strany, nicméně vzhledem k demisi stávající vlády je zřejmé, že dokončení dohody čeká již na novou vládu," dodal.

Bilaterální dohoda by měla vést ke stažení žaloby, kterou ČR na Polsko kvůli dolu Turów a jeho rozšíření podala k Soudnímu dvoru EU. V květnu soud předběžně nařídil pozastavit těžbu v dole Turów, a to až do rozhodnutí o stížnosti České republiky. Polská vláda těžbu odmítá přerušit, protože by to podle ní negativně dopadlo na energetickou bezpečnost země. Polsko podalo návrh na zrušení květnového rozhodnutí o pozastavení těžby.

Soudci v Lucemburku v úterý vyslechli argumenty obou stran, konečný verdikt ve sporu by měli vydat do poloviny příštího roku. Unijní soud Polsku 20. září uložil pokutu půl milionu eur (asi 12,6 milionu Kč) za každý den pokračování těžby. Evropská komise v tomto týdnu Polsko vyzvala k zaplacení dluhu, který už přesáhl 25 milionů eur (631 milionů korun. Varšava platit odmítá.