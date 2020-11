Ekologové vládu kritizují za přípravy kanálu či stavební zákon

Praha - Jako posun k lepšímu vidí ekologové v činnosti současné vlády schválení odpadového zákona, zonace národních parků či změny v lesním zákoně. Kritizují aktivitu v projektu Dunaj-Odra-Labe, vládní návrh stavebního zákona, který ve Sněmovně minulý týden prošel prvním čtením, a kroky v jaderné energetice. Od těchto plánů by měla vláda podle nich odstoupit. Dosavadní výsledky na dnešní tiskové konferenci hodnotila Asociace ekologických organizací Zelený kruh. V dalších osmi zásadních ekologických výzvách, k nimiž patří třeba ochrana půdy či útlum uhlí, podle ekologů vláda nepokročila.

Schválení odpadového zákona, který je teď v Senátu, je podle Jiřího Koželouha z Hnutí Duha pozitivní krok, byť má chyby. Expert kladně zhodnotil zvýšení skládkovacích poplatků a možnost využití motivační slevy pro obce. Dodal ale, že verze dost nepodporuje recyklaci a snižování odpadu a vláda odmítla zavést zálohování PET lahví a plechovek. Vytkl mu i přesunutí konce skládkování z roku 2024 na rok 2030, byť je podle jeho slov naděje, že Senát navrhne změnu.

Pozitivně zhodnotil i změnu vyhlášky ministerstva zemědělství, která teď podporuje vhodnější druhovou skladbu lesů - vyšší podíl listnáčů a jedlí. Jako plus vidí i to, že se vláda přiklonila k některým změnám v lesním zákoně třeba ohledně snížení dopadů přemnožené zvěře na stav lesa či usnadnění alternativních způsobů hospodaření. Naopak zklamáním je podle něj to, že Státní lesy dosud nepřijaly standard lesního hospodaření FSC pro udržitelnou správu veřejných lesů.

Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické, jako zásadní přínos označil schválení zón národních parků a rozšiřování bezzásahových území. Pochválil také nové záchranné programy ministerstva pro životní prostředí. Nedostatečný je podle něj přístup k ochraně cenných dílčích území - například Křivoklátska a soutoku Moravy a Dyje.

Za nesmyslný a škodlivý Vermouzek označil plán kanálu Dunaj-Odra-Labe. Vláda v říjnu schválila přípravy první části koridoru. Uvedl, že projekt s velkými dopady na přírodu kritizují ekologové, ekonomové i obce a jediný, kdo o něj stojí, je úzká hrstka zainteresovaných.

Negativně ekologové hodnotí také jadernou energetiku, Edvard Sequens z organizace Calla zkritizoval prosazování zákona o podpoře nových jaderných reaktorů. Podle ekologů je šitý na "míru" stavbě nového bloku v Dukovanech a ekonomicky velmi zaváže další vlády. Podle ekologů je naopak na okraji vládního zájmu podpora obnovitelných zdrojů energie. Nelíbí se jim, že se projednávání novely zákona o podporovaných zdrojích energie (POZE) protahuje a hrozí, že v tomto volebním období nebude schválena. Podle ekologů také ministerstvo průmyslu a obchodu zdržuje přípravu zákona o zapojení obcí do rozhodování o úložišti jaderného odpadu, který navíc teď neobsahuje slibované posílení práv obcí.

K dalším vládním nedostatkům pak podle Zeleného kruhu patří i současná podoba stavebního zákona. Petra Kolínská ze Zeleného kruhu vidí jako problematické například zrušení možnosti podat veřejnou námitku k územnímu plánu a zmatečné zpracování účasti veřejnosti v některých řízeních.

Ekologové vládě doporučili přestat s přípravou kanálu a upustit od obou kritizovaných zákonů. V případě stavebního chtějí shodu odborníků a politiků, aby příští vláda mohla předložit nový návrh.

Vláda má také více podporovat ekologické zemědělství. Zopakovali i požadavek na rychlý konec uhlí.