Ekologové: Řešením vysokých cen energií je vyjmutí plynových elektráren z trhu

Praha - Ekologické organizace navrhují, aby státy EU postavily plynové elektrárny mimo trh. Právě tyto elektrárny podle ekologů kvůli vysokým cenám plynu zvyšují ceny elektřiny. Je nutné zastavit růst ceny elektřiny a srazit ji na nižší úroveň, uvedly ve společné tiskové zprávě Greenpeace ČR, Hnutí Duha, Reset a Centrum pro dopravu a energetiku. Potřebnou elektřinu z plynových elektráren by podle nich měli nakupovat operátoři elektrizačních soustav mimo trh. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) dnes na 13:00 svolal tiskovou konferenci k situaci v energetice. S cílem obnovit fungování trhu s energiemi svolává do Bruselu mimořádné jednání Rady ministrů EU pro energetiku.

"Když se cena elektřiny na energetickém trhu zbláznila a celý systém začal kolabovat, je načase co nejrychleji odstranit příčinu extrémního zdražování, aby se situace vrátila do normálu a stabilizovala. Vyjmutí plynových elektráren z burzy by mohlo jednoduše a rychle srazit ceny elektřiny až o dvě třetiny. V případě topení plynem tak elegantní řešení neexistuje, proto je potřeba, aby stát lidem pomohl a co nejvíce podporoval zateplování, energetické úspory a přechod na čisté vytápění, například na tepelná čerpadla pokud možno poháněná i elektřinou ze solárních střech," uvedl mluvčí Greenpeace Lukáš Hrábek.

Velká většina elektřiny se v Evropě podle ekologů vyrábí daleko levněji, než se prodává, ale cenu na trhu určuje ta nejdražší, tedy plynová, i když je jí malé množství. Česká vláda musí podle nich v rámci předsednictví iniciovat a moderovat řešení na evropské úrovni. Řešením, které navrhli analytici Greenpeace ČR, je vyřazení plynových elektráren z trhu a nákup jejich elektřiny v případě potřeby přímo operátory přenosových soustav v jednotlivých státech EU; v ČR by šlo o společnost ČEPS.

Cenu na trhu by pak určovaly daleko levnější elektrárny a cena elektřiny by spadla z 600 eur (asi 14.780 Kč) či více na přibližně 200 eur (4930 Kč) za megawatthodinu. Pokud by stát nechtěl ceny elektřiny dotovat, plynovou elektřinu by zaplatili spotřebitelé v regulované složce ceny elektřiny, kde je i položka na přenosovou soustavu, což by byla po rozpočítání malého množství této drahé elektřiny marginální částka, dodali ekologové.

"Sražení ceny elektřiny na trhu je předpoklad, aby mohla fungovat další nutná řešení, jinak problém nezvládneme. Kromě opravdu cílené kompenzace nákladů na energie u zranitelných domácností musí dojít k zásadní změně přístupu státu k investicím do zateplování domů a střešních fotovoltaik, které nyní nejsou přístupné nízkopříjmovým rodinám a nejsou tedy sociálně spravedlivé," uvedl vedoucí energetického programu Hnutí Duha Jiří Koželouh.

V České republice se loni vyrobilo 8,2 procenta elektřiny ze zemního plynu. Celkem se loni vyrobilo v ČR 84,9 terawatthodin (TWh) elektřiny, což je meziroční nárůst o 4,3 procenta. Ze zemního plynu se vyrobilo sedm terawatthodin, meziročně o 6,4 procenta více. Vyplývá to z Roční zprávy o provozu elektrizační soustavy České republiky za rok 2021, kterou zveřejnil Energetický regulační úřad (ERÚ).