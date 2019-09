Ekologové předali poslancům výzvu za záchranu lesů

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová převzala 10. září 2019 před jednáním Sněmovny v Praze od Jiřího Beneše z Hnutí Duha semenáček stromu a výzvu Zachraňme lesy s žádostí, aby zákonodárci přijali pozměňovací návrhy poslanců TOP 09, Pirátů a ANO k novele lesního zákona, kterou by dolní komora měla schvalovat 11. září 2019. Kampaň podepsalo přes 60.000 lidí. Happeningu se zúčastnila i fiktivní postava enta (vlevo) z příběhů J. R. R. Tolkiena, který je ochráncem lesů a stromů.

Praha - Zástupci ekologického Hnutí Duha dnes před jednáním Sněmovny předali poslancům výzvu Zachraňme lesy. Žádají, aby zákonodárci přijali pozměňovací návrhy poslanců TOP 09, Pirátů a ANO k novele lesního zákona, kterou by dolní komora měla schvalovat ve středu. Krátkého happeningu na Malostranském náměstí se předtím zúčastnili poslanci Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), Eva Fialová, Jan Schiller (oba ANO) a Radek Holomčík (Piráti). Zbylým zákonodárcům ekologové nechali dopisy v podatelně Poslanecké sněmovny.

Kampaň Zachraňme lesy podepsalo přes 60.000 lidí. Pozměňovací návrhy podporují také vědci a odborní pracovníci, pod výzvu Vědci pro les se jich podepsalo zhruba 360. Zástupci Hnutí Duha doručili minulý týden požadavek lidí na záchranu lesů na ministerstvo zemědělství, kde jej pracovníci úřadu odmítli převzít. Stejně jako tehdy i dnes se happeningu zúčastnila i fiktivní postava enta z příběhů J. R. R. Tolkiena, který je ochráncem lesů a stromů. Na náměstí také symbolicky ekologové vystavili 200 sazenic stromů, které po ukončení akce jeli vysadit na Vysočinu.

Vládní novela zákona o lesích má urychlit boj s kůrovcovou kalamitou. Návrh počítá například s tím, že opatření podporující boj s kůrovcem budou moci nově stanovit ministerstvo zemědělství, krajské úřady a obce s rozšířenou působností. Opatření by měla okamžitou platnost, projednávána by byla následně.

Poslanci TOP 09, Pirátů a ANO chtějí v novele zpřesnit povinnosti vlastníků, obnovovat les dřevinami ekologicky a klimaticky vhodnými. Chtějí tím rozšířit možnost vlastníka zvolit si odpovídající dřeviny. Navrhují také, aby bylo v lesích ponecháno určité množství suchých a tlejících stromů na podporu biodiverzity.

Podle vědců a odborníků by zakomponování návrhů znamenalo například důslednější změnu dosud nevhodné druhové skladby lesů nebo omezení úmyslných holosečí. Návrhy by také usnadnily lesníkům hospodaření šetrnými postupy nebo zjednodušily vlastníkům lesů zásah proti škůdcům. Zrušily by také proplácení tzv. újmy za ochranu přírody Agenturou ochrany přírody a krajiny ze státního rozpočtu státnímu podniku Lesy ČR.

Dosavadní lesní zákon podle vědců upřednostňuje stejnověké lesy. Opakované pěstování monokultur vyčerpalo půdu, kvůli holosečím z půdy mizí voda a krajina je ohrožena chemií a oteplováním, míní.