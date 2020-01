Ekologové kritizují změnu majitele elektrárny Počerady

Ilustrační foto - Několik aktivistů 29. dubna 2019 ráno blokovalo vstup do sídla elektrárenské společnosti ČEZ v pražské Michli. Žádají uzavření hnědouhelné elektrárny Počerady. Podle protestujících chce ČEZ elektrárnu prodat Severní energetické, což by prodloužilo její provoz o řadu let. Aktivisté z hnutí Limity jsme my to uvedli v tiskové zprávě. Mluvčí ČEZ Ladislav Kříž ČTK řekl, že protestující s nikým z vedení nemluvili.

Ilustrační foto - Několik aktivistů 29. dubna 2019 ráno blokovalo vstup do sídla elektrárenské společnosti ČEZ v pražské Michli. Žádají uzavření hnědouhelné elektrárny Počerady. Podle protestujících chce ČEZ elektrárnu prodat Severní energetické, což by prodloužilo její provoz o řadu let. Aktivisté z hnutí Limity jsme my to uvedli v tiskové zprávě. Mluvčí ČEZ Ladislav Kříž ČTK řekl, že protestující s nikým z vedení nemluvili. PR/hnutí Limity jsme my

Praha - Ekologové považují změnu majitele hnědouhelné elektrárny Počerady od roku 2024 za nezodpovědnou, skupina Sev.en Energy ji podle nich bude chtít provozovat dlouhodobě. Uvedli to v dnešní tiskové zprávě poté, co společnost ČEZ, dosavadní majitel elektrárny, nevyužila do konce roku 2019 opci, aby prodej odvolala. Minoritní akcionář a kritik současného vedení ČEZ Michal Šnobr kritizoval to, že ČEZ za elektrárnu od konkurence obdrží pouze dvě miliardy korun.

Hnutí Duha, Greenpeace a Limity jsme my považují rozhodnutí ČEZ za nezodpovědné. Skupina Sev.en Energy finančníka Pavla Tykače podle nich elektrárnu bude chtít provozovat dlouhodobě, ideálně do vytěžení velkolomu Vršany na Mostecku po roce 2050. Sev.en Energy dnes uvedla, že zajistí, aby elektrárna dodávala energii, dokud za ni nebude spolehlivá a dostupná náhrada, například nový jaderný blok. V Dukovanech by podle premiéra Andreje Babiše (ANO) měl být dokončen v roce 2036.

Ekologické organizace budou nadále usilovat o uzavření elektrárny, jež je podle dat Integrovaného registru znečišťování největším producentem skleníkových plynů či emisí rtuti a jejích sloučenin do ovzduší.

"Většinově státní ČEZ v rozporu se zájmem státu a veřejnosti předá největší uhelnou elektrárnu kontroverznímu podnikateli, který zájmy státu ignoruje ještě daleko více. Už vidím, jak si v ČEZu spočítají, o kolik snížili emise skleníkových plynů. Ve skutečnosti hrozí v režii Pavla Tykače spíše jejich zvyšování," uvedl Jiří Koželouh z Hnutí Duha. Považoval by za absurdní, pokud by elektrárna nespadla do první vlny zavírání na základě doporučení takzvané uhelné komise.

Podle ekologů ale nyní Sev.en Energy bude potřebovat, aby jí ČEZ s elektrárnou předal i platnou výjimku z emisních limitů, které začnou platit už v srpnu 2021, a elektrárna je zdaleka nesplňuje, míní. "Aby mohl elektrárnu provozovat i po roce 2024, musel by nový vlastník Počerad splnit dvě nelehké podmínky současně: získat výjimku z nových limitů ochrany ovzduší nebo povolení k velké, komplikované a ekonomicky velice riskantní rekonstrukci elektrárny a zároveň zabránit tomu, aby o rychlém odstavení elektrárny mezitím rozhodla vládní uhelná komise," poznamenal Jan Rovenský z Greenpeace.

ČEZ opci na odvolání prodeje podle mluvčího Ladislava Kříže nevyužil s ohledem na kroky Evropské komise omezující stále více využívání uhlí v souvislosti s přechodem na bezemisní ekonomiku. "Hloupěji odevzdání energetického situ s volným výkonem 1000 MW konkurenci za ubohé dvě miliardy korun zdůvodnit nejde (o uhlí nejde). Cena za energetický areál neodpovídající, strategicky tragický krok, přesto vláda Andreje Babiše nechá notoriky v poškozování hodnoty ČEZ fungovat dál," reagoval minoritní akcionář Šnobr.

Elektrárna Počerady leží mezi městy Louny a Most. Svým instalovaným výkonem pět krát 200 MW patří k největším uhelným elektrárnám v zemi.