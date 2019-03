Praha - Česká republika by měla zvýšit výrobu energie z obnovitelných zdrojů (OZE) minimálně na 24 procent, měla by stanovit povinnost obnovovat lesy, regulovat počty přemnožené zvěře a více přispívat na pomoc rozvojovým zemím, které zasáhla klimatická změna. Ve společné tiskové zprávě to dnes uvedly ekologické organizace Hnutí Duha a Zelený kruh a České fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS), které své návrhy poslaly poslancům jako podklady pro středeční schůzi Sněmovny, jejímž jedním tématem bude ochrana klimatu. Ekologové už delší dobu doporučují také vyšší daně z uhlí, splnění limitů pro uhelné elektrárny a nerozšiřování těžby na velkolomu Bílina. Vyjádření ministerstva životního prostředí ČTK zjišťuje.

"Aktuálně podíl obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě energie činí 15 procent. Je ale možné, aby výroba obnovitelné elektřiny vzrostla do roku 2030 na dvojnásobek," uvedli ekologové. Hlavní překážkou rozvoje OZE je podle nich absence státní podpory, kvůli čemuž odvětví přes pět let stagnuje.

Česká krajina není podle ekologů připravena na změny klimatu mimo jiné i kvůli tomu, že zemědělci nemohou chránit lesy před suchem. Navrhují proto zahrnout do novely lesního zákona povinnost obnovovat lesy nebo usměrňovat počty přemnožené zvěře. Jejich návrh obsahuje i možnost zavedení zemědělských dotací, které by měly pomoci vytvořit na aspoň deseti procentech zemědělských ploch přírodní prvky, které by bez použití chemických přípravků sloužily jako útočiště pro zvěř, ptáky či hmyz, a ke zkvalitnění zemědělské půdy a ke zmenšení souvislých ploch jedné plodiny na nejvýše 20 hektarů.

Podle zástupců FoRS Česko neplní mezinárodní závazek poskytovat 0,33 procenta hrubého národního důchodu na rozvojovou pomoc chudým zemím, které se musí ve větší míře potýkat s dopady změn klimatu. Český příspěvek patří podle nich mezi nejnižší v Evropské unii a je potřeba ukázat, že si ČR uvědomuje svou odpovědnost, chce více přispět na další léta a také vypracovat plán postupného zvyšování příspěvků. "Část financí mohou zajistit výnosy z prodeje emisních povolenek," řekl ředitel FoRS Pavel Přibyl.

Ve středu budou poslanci projednávat bod o ochraně klimatu, který prosadila Pirátská strana. Do Česka dnes přijede generální ředitel pro oblast klimatu Evropské komise Raffaele Mauro Petriccione a poslancům a senátorům představí evropskou dlouhodobou strategickou vizi klimaticky neutrální ekonomiky EU Čistá planeta pro všechny.