Praha - Česká republika by měla sedmkrát rychleji snižovat znečištění ovzduší než dosud. Ve společné tiskové zprávě to dnes uvedly organizace Hnutí Duha, Frank Bold, Greenpeace, Zelený kruh a Centrum pro životní prostředí a zdraví. Podle Aktualizace národního programu snižování emisí České republiky 2019 vydané Ministerstvem životního prostředí se od roku 2005 do 2016 snížil podíl většiny znečištujících látek. Podle ekologů je ale tempo příliš pomalé. ČTK zjištuje vyjádření MŽP.

Z programu snižování emisí vyplývá, že nejvíce v ovzduší ubylo oxidu siřičitého o 45 procent a oxidu dusíku o 39 procent. "Za dalších 11 let musíme snížit emise o 22.000 tun, abychom dosáhli cíle pro rok 2030 a dostatečně chránili zdraví," uvedli ekologové.

Největšími zdroji znečištění jsou podle programu domácnosti, které používají kotle a kamna na uhlí a dřevo. Druhým největším zdrojem je veřejná energetika a výroba tepla.

Pro zrychlení tempa snižování znečištění ekologové navrhují pokračování kotlíkových dotací i pro nízkopříjmové domácnosti. Tím se zabývá třetí vlna kotlíkových dotací od MŽP. Domácnostem s nízkými příjmy poskytne úvěr před výměnou kotle. Dotace nebude možné využít na kotle umožňující spalování uhlí. Podporována budou zařízení na biomasu s ruční i automatickou dodávkou paliva, tepelná čerpadla a plynové kondenzační kotle.

Dalším řešením jsou podle ekologů vyšší daně a poplatky z uhlí a splnění limitů pro uhelné elektrárny. "V celé Evropě platí nové emisní limity a ministerstvo by tedy mělo hlavně dohlédnout, aby se dodržovaly a aby z nich elektrárny nedostávaly výjimky," řekl tiskový mluvčí Greenpeace Lukáš Hrábek.

Dále doporučují podporovat rozvoj udržitelných forem dopravy či novelizovat pravidla pro vznik nízkoemisních zón.