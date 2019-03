Ilustrační foto - Kůrovcovou kalamitou poničený les se dokáže bez zásahu člověka sám obnovit. Ukazuje to průzkum šumavského národního parku, který začal před 10 lety. Na snímku z 9. srpna 2018 je lokalita Ptačí skály.

Ilustrační foto - Kůrovcovou kalamitou poničený les se dokáže bez zásahu člověka sám obnovit. Ukazuje to průzkum šumavského národního parku, který začal před 10 lety. Na snímku z 9. srpna 2018 je lokalita Ptačí skály. ČTK/Národní park Šumava

Praha - Ekologové z Hnutí Duha spolu s vědci navrhli, aby zóna s nejpřísnější ochranou v Národním parku Šumava zabírala minimálně 53 procent jeho rozlohy. Současný návrh správy národního parku a ministerstva životního prostředí (MŽP) počítá s 27 procenty. Tato první zóna zahrnuje divokou přírodu, do jejíhož vývoje člověk nezasahuje. Ekologové do ní chtějí zařadit slatě v okolí Horské Kvildy a Kvildy, smíšené bučiny v okolí Strážného, okolí hory Kamenná či Polecké nádrže. Řekli to dnes novinářům. Nové vymezení zón plyne z novely zákona o ochraně přírody schválené v roce 2017.

"Je potřeba zapojením nových území vytvořit větší ucelenější jádrové zóny bezzásahových území s okolní nárazovou zónou zhruba 500 metrů až kilometr, která například zamezí tomu, aby se obávaný kůrovec dostal z bezzásahového území do soukromých lesů v sousedství," řekl Pavel Kindlmann z Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty UK.

Hnutí Duha předložilo Správě NP Šumava soupis 32 lokalit, které by měly být zahrnuty do první zóny. Mezi ně patří také okolí Velkého Boru, severní svahy Jezerního hřbetu a srázy nad Otavou a další. Návrh byl vytvořen ve spolupráci s vědci z Akademie věd ČR.

Zákon vymezuje, že nový návrh, který by měl začal platit v lednu 2020, bude platit 15 let a nebude moci být změněn. "Do roku 2035 nebudeme moci mapování změnit. Nový ředitel například může změnit plány a krajinu poškodit. Spousta míst, která jsou velmi cenná budou ohrožena kácením nebo jinými škodlivými zásahy," řekl Martin Voráč z Hnutí Duha.

Nový návrh vytýčení zón počítá se čtyřmi zónami ochrany přírody. Kromě bezzásahové zóny tam dále patří druhá zóna s omezeným vlivem člověka na ekosystém, kterému bylo vyměřeno 26 procent. Třetí zóna, kde převažují zásahy člověka s cílem zlepšování ekosystémů, by zabírala 45 procent a zbytek by byl pro čtvrtou zónu se zastavitelným územím.

Novela zákona stanovila nová pravidla pro všechny čtyři národní parky, tedy i v Krkonoších, Českém Švýcarsku a v Podyjí. Správa NP Šumava a MŽP začaly připravovat nové vymezení zón pro Šumavu v lednu letošního roku. Do jara může veřejnost zasílat své připomínky řediteli národního parku Pavlu Hubenému, kdy návrh uzavře rada parku. Na základě konečného návrhu připraví MŽP vyhlášku.