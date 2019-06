Ekologičtí aktivisté v Porýní ukončili blokádu hnědouhelného dolu

Kolín nad Rýnem (Německo) - Ekologičtí aktivisté dnes vyklidili povrchový důl Garzweiler v porýnské hnědouhelné pánvi na západě Německa, kam se jim podařilo v sobotu i přes policejní uzávěru proniknout. Končí také blokáda tratě, po které se vozí uhlí do blízkých elektráren v Neurathu a Niederaussemu, které stejně jako důl Garzweiler patří skupině RWE. S odvoláním na policii to napsala agentura DPA a na twitteru to potvrdila také ekologická skupina Ende Gelände, která demonstraci organizovala.

Policisté v sobotu začali demonstranty z dolu vyvádět a dnes DPA uvedla, že odpůrci těžby kladli policistům ještě dopoledne silný odpor. Aktivisté nicméně již v sobotu oznámili, že blokádu ukončí dnes v 10:00 SELČ. Tento termín ale nedodrželi, což protestující zdůvodňují nepřátelským postupem policie.

"Za dopoledními průtahy je výhradně špatná komunikace mezi policií a prokuraturou," uvedlo na twitteru hnutí Ende Gelände. Dodalo, že aktivisté dohodu s policií splnit chtěli, ale policie nedodržela slib zajistit volný odchod všem účastníkům protestu.

Demonstranti se rozdělili do pěti skupin, které nazvali prsty. "Zlatý prst" pronikl do dolu a "zelený prst" o počtu zhruba 800 lidí již v pátek zablokoval takzvanou severojižní trať mezi dolem a elektrárnami, které leží jihovýchodně od důlního díla. Ende Gelände dnes na twitteru sdělilo, že i zde blokáda končí a že aktivisté ještě před odchodem sbírají odpadky, aby po nich na místě nic nezůstalo.

Na sobotní demonstraci přišlo k dolu Garzweiler podle jedné z organizátorských skupin kolem 8000 lidí. Několik stovek z nich během dne navzdory varování, že to může být životu nebezpečné, prorazilo policejní kordon a vniklo do dolu. Při střetu utrpělo osm policistů zranění. Policie při zásahu proti aktivistům použila pepřový sprej. Odpůrci těžby uhlí z ekologické skupiny Ende Gelände na twitteru odsoudili "policejní násilí". Další potyčky vypukly, když se někteří aktivisté pokoušeli osvobodit své zadržené kolegy. Někteří z těch, kteří policisté zadrželi, si stěžovali, že dlouhé hodiny nedostali najíst ani napít, což policie popírá. Počet zraněných ani zadržených aktivistů úřady nezveřejnily.

RWE kvůli protestu z bezpečnostních důvodů zastavila v některých částech dolu práci. "Není to tak, že bychom hned museli odstavovat elektrárny," citovala agentura DPA mluvčího společnosti.

K dolu Garzweiler v sobotu dorazili i účastníci páteční manifestace za lepší ochranu klimatu, na kterou v nedalekých Cáchách přišlo několik desítek tisíc lidí. K jejich sobotnímu poklidnému protestnímu pochodu, při kterém dávali najevo svůj odpor vůči dolování a spalování uhlí nebo bourání vesnic kvůli těžbě, se připojili i rodiny s dětmi a starší lidé. Protestovali také proti dalšímu kácení Hambašského lesa, které má v plánu RWE, aby mohla rozšířit dobývání uhlí.

Agentura AP napsala, že pod vlivem studentských manifestací za lepší ochranu klimatu i sílících preferencí opozičních Zelených kancléřka Angela Merkelová stanovila cíl, aby se Německo do roku 2050 stalo neutrální, pokud jde o emise oxidu uhličitého.