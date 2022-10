Ekologičtí aktivisté několik hodin protestovali v areálu koksovny v Ostravě

Ekologičtí aktivisté pronikli do areálu koksovny Svoboda v Ostravě-Přívoze, 8. října 2022. Protestní akce je součástí klimakempu hnutí Limity jsme my. Chtějí tak upozornit na to, že koksovna podle nich dlouhodobě znečišťuje ovzduší a firma OKK Koksovny to přehlíží a bagatelizuje.

Ekologičtí aktivisté pronikli do areálu koksovny Svoboda v Ostravě-Přívoze, 8. října 2022. Protestní akce je součástí klimakempu hnutí Limity jsme my. Chtějí tak upozornit na to, že koksovna podle nich dlouhodobě znečišťuje ovzduší a firma OKK Koksovny to přehlíží a bagatelizuje. ČTK/Sznapka Petr

Ostrava - Desítky ekologických aktivistů několik hodin protestovaly v areálu koksovny Svoboda v Ostravě-Přívozu. Účastníci klimakempu hnutí Limity jsme my chtěli protestem upozornit na to, že provoz podle nich dlouhodobě znečišťuje ovzduší a firma OKK Koksovny to přehlíží a bagatelizuje. Společnost protest označila za zbytečný a podle mluvčího Jindřicha Vaňka je vliv podniku na znečištění minimální. Taková tvrzení ale protestující, z nichž většinu nakonec zajistila policie, odmítají.

Aktivisté do areálu koksovny pronikli ráno. Část z nich s transparenty s nápisy například "Za budoucnost bez uhlí" či "Zdanit bohaté" zůstala v blízkosti vstupní brány do areálu. Další ale obsadili jednu z budov uvnitř podniku. Podle organizátorů šlo o nákladiště, odkud se koks odváží po železnici. Policejní mluvčí Pavla Jiroušková rovněž uvedla, že šest aktivistů vlezlo na plynojem, ale poté, co je bezpečnostní agentura upozornila na možná rizika, slezli. Policisté poté začali zjišťovat jejich totožnost.

"Jsme tady, protože koksovnu považujeme za jeden z hlavních důvodů, proč se například lidé stěhují z kraje. Považujeme ji za přispěvatele ke klimatické krizi a zároveň je dokázáno, že ničí zdraví místních lidí emisemi benzo(a)pyrenu, který je karcinogenní," uvedla k důvodům protestu jeho mluvčí Hedvika Stachovcová. Koksovna zůstala v provozu, ale z bezpečnostních důvodů kvůli protestu omezila manipulaci s koksem v areálu.

Policie do podniku poslala antikonfliktní tým a posléze i další policisty. Ekology protestující za vstupem do podniku policisté vyzvali k opuštění areálu, odešla ale jen část lidí, kteří zajišťovali hudební doprovod. Policejní těžkooděnci nakonec přiměli i další protestující k nastoupení do připraveného autobusu. Následně byli podle Jirouškové dopraveni na policejní služebnu. Další skupina aktivistů nadále zůstávala na střeše objektu uvnitř areálu. Hovořila s nimi policie i zástupci společnosti. Po komunikaci s policisty z antikonfliktního týmu protestující před 14:00 začali slézat ze střechy. Policie uvedla, že následně bude zjišťovat jejich totožnost.

Postoj společnosti OKK Koksovny k dnešnímu protestu aktivisté odmítají. Podle nich svědčí o tom, že podnik pokračuje v bagatelizaci svého vlivu na kvalitu ovzduší. "Skutečnost, že v kraji existují ještě horší znečišťovatelé, nijak nesnižuje jejich odpovědnost. Koksovna Svoboda je zdrojem oxidu uhličitého a silně karcinogenního a mutagenního benzo(a)pyrenu, navíc místem, kde byla zjištěna jeho největší koncentrace, je Základní škola Gebauerova, která se od koksovny nachází pouze asi půl kilometru vzdušnou čarou. O tom, že je provoz zdrojem znečištění a zápachu, opakovaně vypovídají obyvatelé okolí. Nemohou větrat a bojí se s malými dětmi chodit ven," uvedli aktivisté.

OKK Koksovny jsou největším výrobcem slévárenského koksu v Evropě. Zaměstnávají okolo 500 lidí. Firma patří do holdingu MTX Group Petra Otavy. Firma vyrábí koks v koksovně Svoboda, v jejíchž čtyřech bateriích ho loni vyprodukovala 717,8 kilotuny.