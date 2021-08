Ekologické organizace se odvolaly proti výjimce pro elektrárnu Chvaletice

Chvaletice (Pardubicko) - Ekologické organizace se odvolaly proti výjimce, kterou dostala elektrárna Chvaletice, šest let by díky ní nemusela splňovat nové emisní limity. Greenpeace a Hnutí Duha tomu chtějí zabránit, uvedly v tiskové zprávě.

Elektrárna, která patří skupině skupiny Sev.en Energy, výjimku získala v červenci. Rozhodl o ní krajský úřad v Olomouckém kraji. Věcí se zabýval podruhé, protože první výjimku ministerstvo životního prostředí zrušilo. Vyjádření skupiny Sev.en Energy ČTK shání.

Úředníci proti předchozí žádosti v nové výjimce snížili limit na rtuť z 25 na 23 mikrogramů na metr krychlový a limit na oxidy dusíku ze 195 na 190 mikrogramů na metr krychlový. Zároveň zkrátili lhůtu pro splnění limitů na obě znečišťující látky z osmi na šest let. Ekologické organizace se potřetí odvolaly k ministerstvu životního prostředí.

"Elektrárna Chvaletice měla čtyři roky na splnění nových emisních limitů nebo získání výjimky v mezích zákona. Místo toho trvá na příliš dlouhé a příliš velké výjimce, aby její majitel Pavel Tykač ušetřil na úkor zdraví lidí," řekl vedoucí energetického programu Hnutí Duha Jiří Koželuh.

Podle ekologických organizací by vlivem výjimky do životního prostředí uniklo o 1234 kilogramů více rtuti než v případě dodržení nových emisních limitů, které vstoupí v účinnost ve středu 18. srpna. Do té doby musí mít všechny uhelné elektrárny buď pravomocně udělenou výjimku, nebo dodržet přísnější limity.

Vzhledem k délce odvolacího řízení ekologické organizace očekávají, že výjimka pro Chvaletice nabude právní moci v podzimních měsících letošního roku, a to jen v případě, že ji ministerstvo znovu nezamítne. "Deadline pro získání výjimky je přitom už příští středu. Je tedy vrcholně nepravděpodobné, že by do té doby elektrárna řádnou výjimku získala. Do případného udělení výjimky by tak pro elektrárnu Chvaletice měly platit nové emisní limity," uvedl mluvčí Greenpeace Lukáš Hrábek.