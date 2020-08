Ekologická revoluce v lodní dopravě se asi dlouho konat nebude

Praha - Lodě plující místo fosilních paliv na elektřinu zůstanou pravděpodobně ještě dlouho pouze rekreační a turistickou záležitostí. Současné technologie neumožňují postavit velkou elektroloď, která by byla schopná plout několik hodin, ekologická revoluce se v lodní dopravě tedy pravděpodobně dlouho konat nebude. ČTK to řekl mluvčí Pražské paroplavební společnosti Dušan Sahula při představení výletní elektrolodi Bella Bohemia, která bude ode dneška plout po Vltavě.

"Myslím si, že dokud nedojde k nějakému technologickému průlomu, co se týče například kapacity baterií, tak lodní společnosti nebudou plošně na elektrolodě přecházet," řekl Sahula. Podle něj bude existovat segment lodní dopravy, jako jsou například výletní a turistické lodě, který bude postupně přecházet na lodě s elektromotorem. "Dokážu si představit i formu hybridu, že tam bude diesel a baterie, ale nedovedu si v dohledné budoucnosti představit, že by velká nákladní loď, která jede 24 hodin po Rýně a veze náklad, byla čistě elektrická. Taková loď by musela mít například obrovské baterie," dodal.

V současnosti se lodě na elektřinu používají hlavně pro rekreační účely. Projet se s nimi můžou lidé například na brněnské přehradě, Slezské Hartě či v Praze. "Máme menší elektrolodě na hodinové projížďky, kde je kapacita asi třicet osob," řekl Sahula. Kromě nich bude ode dneška po Vltavě plout také 25 metrů dlouhá elektroloď Bella Bohemia, na kterou se vejde 250 pasažérů.

Loď je na jedno nabití schopná plout až devět hodin, v běžném provozu přibližně pět až šest hodin. Baterie se dají nabíjet z přípojek instalovaných na náplavkách jak přes noc, tak průběžně mezi jednotlivými plavbami. Podle Sahuly se jedná o nejmodernější a nejekologičtější pražskou loď. Je poháněna dvěma sety baterií o výkonu 135 kW, což je přibližně jako výkon dvou či tří elektromobilů. "My ale na lodi vezeme 250 lidí, ty síly rozpohybování lodě na vodě a auta na silnici jsou trochu jiné, takže z toho ta loď vychází o dost lépe," dodal Sahula.

Pražská paroplavební společnost vznikla v roce 1865, a je tedy jednou z nejstarších stále fungujících firem v ČR. Kromě elektrických lodí provozuje například i dva historické parníky Vyšehrad a Vltava, které v roce 2013 ministerstvo kultury vyhlásilo kulturní památkou.