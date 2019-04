Řím - Šestnáctiletá švédská aktivistka Greta Thunbergová, již dobře známá svou ekologickou agitací, dnes v italské metropoli Římě vedla demonstraci za důslednější boj proti změnám klimatu. Na jednom z hlavních náměstí Piazza del Popolo se podle médií už dopoledne ještě před akcí sešly tisíce studentů a žáků.

"Nestačí, když nám politici říkají, že nás a náš zápal obdivují. My mladí naléháme, aby s tím hned něco udělali... My jsme tuto krizi nezpůsobili. My jsme se narodili do této krize, z níž se nehledá žádné východisko," řekla podle agentury APA Thunbergová lidem, kteří za ní na náměstí přišli na základě výzvy hnutí FridaysForFutur.

"Jsme ti, kteří to dokážou. My vlastně nejsme těmi, kdo musejí bojovat za ochranu klimatu, nicméně jsme k tomu přinuceni, protože nikdo nic nedělá," zdůraznila mladá ekologická aktivistka.

"Někteří lidé tvrdí, že ztrácíme čas, který bychom měli raději využít ke studiu. My ale chceme, abychom v budoucnu mohli říci, že jsme udělali vše pro odvrácení katastrofy," dodala Thunbergová.

Organizátoři mítinku v centru Říma se pochlubili, že pro tribunu, z níž švédská aktivistka promluvila, vyrobilo energii 120 cyklistů, jejichž kola byla napojená na generátory. Díky tomu se zajistila "čistá energie" bez emisí oxidu uhličitého.

Projev na dnešní demonstraci byl posledním bodem třídenní návštěvy Thunbergové v hlavním městě Itálie. Ve středu s ní ve Vatikánu na závěr generální audience krátce pohovořil papež František, který její boj ocenil.

Thunbergová svou ekologickou aktivitu zahájila loni v létě ve Stockholmu protestem před švédským parlamente, při němž držela transparent s nápisem Školská stávka za klima. Posléze se k ní připojili studenti ze Švédska i dalších evropských států, kteří takto začali stávkovat každý pátek. V prosinci Thunbergová mluvila na klimatické konferenci OSN v Katovicích, poté v lednu na Světovém ekonomickém fóru v Davosu a tento týden v úterý vystoupila v ekologickém výboru Evropského parlamentu.