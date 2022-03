Ekolog: Ohledně tendru na Dukovany jsou otazníky, stavba se prodraží

Praha - Kolem tendru na stavbu nového bloku Dukovan je stále několik otazníků. Dva ze tří možných uchazečů nemají hotový reaktor vhodný pro Dukovany, stavba se také zřejmě proti nynějším plánům opozdí a prodraží. ČTK to řekl Edvard Sequens, energetický konzultant ekologické organizace Calla. Společnost ČEZ dnes zahájila tendr na stavbu nového jaderného bloku Dukovan. Dostala souhlas od ministerstva průmyslu. Blok by měl stát do roku 2036. Ekolog Alexander Ač ČTK napsal, že pro rychlé dosažení uhlíkové neutrality jsou třeba všechny nízkouhlíkové alternativy a jádro je jednou z nich.

"Tendr vzbuzuje příliš velká očekávání o řešení české energetické soběstačnosti nebo nezávislosti. Ale jsou před ním ještě hodně velké otazníky. Za prvé ještě Evropská komise nenotifikovala veřejnou podporu, kterou stát dal ČEZu přes Lex Dukovany. To je jedna z možných překážek," uvedl Sequens.

"Druhá je, že dva ze tří uchazečů, které jsme oslovili do tendru, nemají hotový reaktor pro Dukovany, kde je omezení 1200 megawatt," dodal. Sequens podotkl, že takový reaktor má z uchazečů jen severoamerická společnost Westinghouse, nikoliv však francouzská společnost EDF a jihokorejská firma KHNP. "Půjdeme-li do prototypu, zvyšují se výrazně rizika zdražování, zpožďování projektu," dodal Sequens.

Neočekává, že nový reaktor vyjde na zhruba 160 miliard korun v cenách z roku 2020, což uvádí zástupci vlády i společnosti ČEZ. "Všechny relevantní projekty, které jsou stavěny v Evropě a v celém světě, ukazují na cenu nejméně 220 miliard v přepočtu na aktuální kurz. A reaktor nebude v provozu před rokem 2040. Nestavíme tady tak rychle jako některé čínské projekty," uvedl. Také ekologická organizace Hnutí Duha už dříve uvedla, že očekávání ohledně ceny projektu a doby zprovoznění bloku jsou nereálná. Vládě také vytkla, že rozhodla o spuštění tendru bez analýz ekonomické a bezpečnostní výhodnosti rozvoje jaderných elektráren, jak ji před volbami slibovala koalice Pirátů a hnutí STAN.

"Téměř všechny scénáře dosažení uhlíkové neutrality počítají s pokračující rolí jádra v energetickém mixu. Jakkoliv lákavá je představa spoléhat v budoucnu pouze na obnovitelné zdroje energie, úplné vyloučení jádra z energetického mixu je v tuto chvíli z pohledu ochrany klimatu kontraproduktivní," uvedl Alexander Ač z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR (AV). "Pro rychlé dosažení uhlíkové neutrality potřebujeme všechny nízkouhlíkové alternativy, a jádro je jednou z nich," dodal.

Podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN) bude dostavba Dukovan největší investicí v novodobých dějinách České republiky. Vyhodnocení tendru by mělo být uzavřeno do konce roku 2024. Začít stavět se má v roce 2029, v roce 2036 by měl být spuštěn zkušební provoz.

První nabídky od tří uchazečů, Westinghouse, EDF a KHNP, dostane ČEZ do 30. listopadu letošního roku. ČEZ poté bude s uchazeči jednat a dostane druhé, vylepšené nabídky. S konečným pořadím uchazečů předstoupí ČEZ před stát v prosinci 2023.

Česko má v současnosti šest jaderných bloků ve dvou elektrárnách. Dva bloky, každý o výkonu přibližně 1000 megawatt, jsou v jihočeském Temelíně. Čtyři menší bloky s výkonem 510 MW stojí v Dukovanech.

Jaderné elektrárny produkují zhruba třetinu veškeré elektřiny vyrobené v Česku. Loni dodaly Dukovany a Temelín do přenosové soustavy 30,73 terawatthodiny elektřiny, meziročně o tři procenta více. Téměř tak vyrovnaly dosud rekordní rok 2013, kdy oba české jaderné zdroje vyrobily 30,75 terawatthodin energie.