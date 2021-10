Ekofilm živě: Zelená architektura: místo pro život v 21. století

Beseda Zelená architektura: místo pro život ve 21. století dnes zahájí 47. ročník mezinárodního filmového festivalu s environmentální tematikou Ekofilm. Prezident festivalu Ladislav Miko se svými hosty z politiky, praxe i byznysu rozebere, jak se daří českým sídlům navázat na celosvětový trend zelenání měst. Ten v ideálním případě přináší výhody nejen pro obyvatele, ale i pro přírodu. Besedu můžete sledovat 20. října od 16:00.

Besedy se zúčastní ministr životního prostředí Richard Brabec, architekt, urbanista a akademik Jiří Löw, členka představenstva Komerční banky Jitka Haubová a vedoucí oddělení Městská infrastruktura v Kanceláři architekta města Brna Radim Vítek.

„Úvodní besedu jsme záměrně koncipovali tak, aby se k tématu zelené architektury a bydlení ve 21. století mohli vyjádřit ekonomové, akademici, politici i lidé přímo z byznysu. V posledních stoletích jsou to především lidé, kdo planetu nejvíc přetváří a upravují pro své použití. Jenže bez zdravé krajiny, bez prostoru pro živočichy i rostliny nebo bez přírodních zdrojů bude naše planeta jen těžko místem, kterému můžeme říkat domov. Na Ekofilmu budeme hledat cesty, jak žít co nejvíce v souladu s přírodou, s naším okolím, s planetou i všemi jejími obyvateli, ale současně žít moderně a pohodlně, třeba díky novým technologiím, tak, aby to vyhovovalo oběma stranám,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

Od 20. do 23. října se návštěvníci festivalu mohou těšit na pětadvacet soutěžních dokumentů z celého světa, muzikanty v ulicích Brna oděných do triček Ekofilmu a velký opening koncert kapely Brass Avenue. Nebude chybět ani doprovodný program plný diskuzí a workshopů, program pro školy či oblíbený rodinný den. Vstup na projekce je zcela zdarma, stačí se registrovat na webu www.ekofilm.cz/program/.

Projekce budou probíhat v Univerzitním kině Scala a v Sále společenského centra Úřadu městské části Brno-střed. Chill out zóna Scala nabídne například přednášku jednoho z letošních zahraničních porotců, nizozemského architekta a filmaře Jorda den Hollandera Nečekaně těsné vztahy: prostředí, architektura a my. Součástí programu je i beseda Inspirace z Open House festivalu, který ukazuje veřejnosti jindy nepřístupná místa v Brně. Moderuje ji Adéla Elbel.

Pořadatelem 47. MFF Ekofilm je ministerstvo životního prostředí. Organizátory jsou Key promotion, Masarykova univerzita a EkoInkubátor.