EK zjišťuje, zda bývalá místopředsedkyně Kroesová tajně lobbovala za firmu Uber

Brusel - Evropská komise začala zjišťovat, zda a jak její bývalá místopředsedkyně Neelie Kroesová tajně lobbovala za firmu Uber. Dnes to uvedl mluvčí unijní exekutivy, podle něhož se komise obrátila na někdejší nizozemskou političku se žádostí o vysvětlení kauzy, o níž v neděli informovala média.

Podle tisíců záznamů uniklých do britského listu The Guardian a dalších médií si v letech 2013 až 2017 alternativní poskytovatel taxislužby Uber získával na svou stranu přední politiky, kteří pak lobbovali za jeho zájmy. Vedle například francouzského prezidenta Emmanuela Macrona mezi nimi údajně byla i Kroesová, která měla v komisi na starosti digitální záležitosti.

Po svém odchodu z komise začala v roce 2016 pracovat právě pro Uber, jehož zájmy tedy podle nynějších zjištění médií předtím v unijní exekutivě hájila.

"Komise se rozhodla poslat dopis bývalé místopředsedkyni Kroesové se žádostí o vyjasnění informací prezentovaných v médiích," řekl dnes novinářům mluvčí Balázs Ujvari bez dalších podrobností.

Podle informací britského listu se Kroesová pokoušela pomoci firmě zlepšit si obraz v očích nizozemského premiéra Marka Rutteho a dalších představitelů země, odkud někdejší eurokomisařka pochází. Zástupci organizací monitorujících činnost lobbistů soudí, že by mohlo jít o porušení etických pravidel EU. Pokud by komise dospěla ke stejnému závěru, mohla by například Kroesové snížit doživotní rentu, na kterou má jako někdejší členka sboru komisařů nárok.

Sama Kroesová obvinění z porušení pravidel podle britského listu odmítá. Například organizace Corporate Europe Observatory přitom na její údajné projevy náklonnosti k Uberu datující se do roku 2014 upozorňovala již před třemi lety.