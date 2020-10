EK zajistila remdesivir pro půl milionu pacientů

Brusel - Evropská komise podepsala další smlouvu s americkou firmou Gilead na dodávku léku remdesivir, který by měl stačit k léčbě až 500.000 pacientů s nemocí covid-19. Lék bude k dispozici všem členským zemím Evropské unie, Británii a několika dalším státům podílejícím se na společných nákupech prostředků proti koronaviru. Oznámila to dnes exekutiva EU.

Remdesivir vyvinul tým americké firmy Gilead Sciences vedený Čechem Tomášem Cihlářem původně na nemoc ebolu; podle letošních studií ale preparát pomáhá i při zotavování z nemoci covid-19. EK ho jako první lék na tuto nemoc podmínečně povolila v červenci poté, co to po zrychleném hodnocení přínosů a rizik doporučila Evropská léková agentura (EMA). Povolen je pro pacienty starší 12 let se zápalem plic, kteří potřebují dodatečné dávky kyslíku.

Komise již v létě dohodla s americkou společností dodávku pro přibližně 33.000 pacientů a nyní by jejich počet měl přesáhnout půl milionu.

"Prostřednictvím společných nákupů umožňujeme zemím celé Evropy spojit síly a získat přístup k zásadním léčebným prostředkům," uvedla dnes eurokomisařka pro zdravotnictví Stella Kyriakidisová k systému, který Brusel rozjel na jaře v reakci na koronavirovou pandemii. V jeho rámci mohou členské země za příznivé ceny získat léky, ochranné prostředky či plicní ventilátory.