EK zajistila dalších 300 milionů dávek vakcíny Pfizer/BioNTech

Brusel - Evropská komise zajistila pro členské země Evropské unie dalších 300 milionů dávek první využívané vakcíny proti covidu-19 od firem Pfizer a BioNTech. Oznámila to dnes předsedkyně unijní exekutivy Ursula von der Leyenová; první část nové dodávky má být k dispozici na jaře. Komise tak po kritice od některých politiků členských zemí, podle nichž není v první fázi dostatek vakcín pro všechny státy, zvýšila dosud objednané množství očkovací látky od zmíněných firem na dvojnásobek.

"Nyní dáváme členským státům možnost, aby zakoupily více dávek první schválené vakcíny," prohlásila von der Leyenová. Nový kontrakt zajišťuje EU 200 milionů dávek s předkupním právem na dalších 100 milionů. Unie tak získá téměř polovinu z 1,3 miliardy covidových vakcín, které Pfizer a BioNTech odhadly jako svou celkovou letošní produkci.

Distribuce prvních 75 milionů z navýšeného množství by podle von der Leyenové měla začít ve druhém čtvrtletí. Dosavadní kontrakt EU zaručoval, že americká a německá firma dodají dohodnutých 300 milionů do září. Z některých států však zněly hlasy, že distribuce začala příliš pomalu a že komise měla objednat více již schválené vakcíny než těch, které teprve na souhlas úřadů čekají. Brusel namítal, že spíše než v objednaném množství je problém v malých výrobních kapacitách.

Podle von der Leyenové by unijní země neměly ve snaze o co nejrychlejší očkování začít uzavírat s výrobci vakcín kontrakty na vlastní pěst. "Děláme to společně a žádná členská země nemá podle těchto právně závazných pravidel dovoleno paralelně vyjednávat nebo uzavřít kontrakt," řekla novinářům šéfka komise. Například Německo přitom tento týden oznámilo, že si již loni s vědomím EU separátně zajistilo 30 milionů dávek navíc.

Brusel se společným vyjednáváním snaží zajistit dostatek vakcín i pro menší země, které by samy byly ve složitější situaci. Společný kontrakt navíc podle EK zajišťuje lepší cenu, než kdyby se státy vzájemně přebíjely svými nabídkami.

Komise ve středu podmínečně schválila i využívání druhé covidové vakcíny od firmy Moderna, které budou mít unijní státy k dispozici 160 milionů dávek. Její distribuce by měla začít okolo poloviny ledna. EU má smlouvy i s dalšími čtyřmi výrobci, díky nimž bude mít pro 450 milionů svých obyvatel k dispozici na 2,3 miliardy dávek.

Unijní exekutiva se od počátku snaží rozdělovat společně zajištěné vakcíny mezi státy podle jejich počtu obyvatel. Zatím však není zcela jasné, zda to bude platit i u doobjednaného množství. Řada zemí již totiž má totiž objednáno dostatečné množství a některé státy mohou například preferovat jiné vakcíny, které nevyžadují tak složité podmínky distribuce jako ta od Pfizeru, jež se musí skladovat v teplotách pod minus 70 stupňů Celsia.