EK zajistí dodržování unijního práva v Polsku, uvedla von der Leyenová

Brusel/Varšava - Rozhodnutí polského ústavního soudu zpochybňující nadřazenost unijního práva je hluboce znepokojující a Evropská komise po jeho rychlém prostudování rozhodne o dalších krocích. Uvedla to dnes šéfka exekutivy Evropské unie Ursula von der Leyenová, podle níž lidé žijící v Polsku potřebují jistotu, že tam evropské právo platí.

"Naší zásadní prioritou je zajistit, že jsou chráněna práva polských občanů a že mohou polští občané využívat výhod plynoucích ze členství v Evropské unii, stejně jako občané dalších zemí," prohlásila ve své první reakci na čtvrteční verdikt von der Leyenová. Lidé i firmy podnikající v Polsku by podle ní také měli mít jistotu, že v zemi platí unijní zákony a rozhodnutí soudu EU. Evropská komise podle ní udělá vše pro to, aby dodržování smluv evropského bloku v Polsku zajistila.

Brusel má teoreticky možnost zahájit s Varšavou řízení kvůli porušování práva EU, což může po několika letech vést k udělení pokuty. Polsko však například finanční sankci vyměřenou za neuposlechnutí verdiktu unijní justice v české žalobě na rozšíření dolu Turów ignoruje. Komise může sáhnout i k využití nového pravidla umožňujícího zastavit unijní financování zemím porušujícím principy právního státu. Podle unijních činitelů se tak chystá učinit již tento měsíc.

Místo Polska je v EU, ujistil po verdiktu ústavního soudu Morawiecki

Místo Polska je a bude v Evropské unii, ujistil polský premiér Mateusz Morawiecki z národně-konzervativní strany Právo a spravedlnost (PiS) na facebooku. Učinil tak poté, co polský ústavní soud ve čtvrtek zpochybnil princip nadřazenosti unijního práva tomu polskému. Morawiecki ale zároveň uvedl, že Polsko nedovolí, aby s ním v sedmadvacítce bylo zacházeno jako se státem druhé kategorie.

"Vstup Polska a zemí střední Evropy do Evropské unie je jednou z nejdůležitějších událostí posledních desetiletí, získal jsme na tom všichni. Proto jasně říkám: místo Polska je a bude v evropské rodině národů," napsal Morawiecki. To on se obrátil na ústavní soud s otázkou, zda Soudní dvůr Evropské unie ve svých rozsudcích ohledně justičních reforem prosazovaných jeho vládou nezachází příliš daleko a nepřekračuje své kompetence, které jsou vymezené ve smlouvách o EU.

"Rozsudek ústavního soudu potvrdil, co doslova vyplývá z obsahu ústavy Polské republiky. A konkrétně to, že ústavní právo má přednost před jinými zdroji práva," uvedl Morawiecki a dodal, že k takovým závěrům v posledních letech došly i ústavní soudy v jiných zemích. "Máme ta samá práva jako jiné země. Chceme, aby ta práva byla respektována," uvedl polský premiér a dodal, že Polsko nepřistoupí na to, aby s ním bylo zacházeno jako se zemí druhé kategorie. "Chceme společenství respektu, a ne sdružení rovných a rovnějších," vzkázal.

Bývalý polský premiér a někdejší předseda Evropské rady Donald Tusk po vyhlášení verdiktu Ústavního soudu vyzval "všechny, kteří chtějí bránit evropské Polsko", aby v neděli vpodvečer přišli na protest do centra Varšavy. Tusk, šéf Evropské lidové strany, se před časem vrátil do polské politiky a je úřadujícím předsedou Občanské platformy, největší opoziční strany v Polsku.