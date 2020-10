EK vyzvala státy EU k posílení společného boje s koronavirem

Brusel - Země Evropské unie by měly přikročit k vzájemnému uznávání covidových testů a začít využívat antigenové rychlotesty, aby zajistily průchodnost vnitřních hranic v době druhé vlny koronavirové pandemie. Doporučila to dnes Evropská komise v rámci další série návrhů na zlepšení unijní koordinace boje proti šíření viru. Státy mají podle těchto nezávazných doporučení zajistit propojitelnost svých trasovacích aplikací či lépe komunikovat se svými občany o prospěšnosti vakcín, jejichž společný nákup chce komise dále rozšířit.

"Rozhodné kroky, které podnikneme nyní, pomohou zachránit životy a ochránit živobytí lidí. Žádný členský stát se s touto pandemií bezpečně nevypořádá, dokud se to nepodaří všem," prohlásila předsedkyně komise Ursula von der Leyenová. Situace v členských zemích je podle ní velmi vážná a na rozdíl od jarní první vlny jsou nákazou výrazně postiženy všechny státy včetně těch středoevropských. Vlády by proto zatím neměly ustupovat od přijatých omezení a měly by občanům lépe vysvětlovat, proč jsou potřebná.

"Chápu, že lidé jsou opatřeními unavení... A jsem ohromena tím, co dokázali zvládnout. Nyní není čas polevovat," prohlásila šéfka unijní exekutivy.

EK také chce, aby vlády začaly lépe vysvětlovat prospěšnost vakcín, kterých se komise chystá v příštím roce rozdělit mezi státy stamiliony dávek. V některých zemích, například ve Francii, v Itálii či v Polsku, ale i v důsledku sílícího vlivu dezinformačních webů značná část veřejnosti očkování odmítá.

Navzdory všeobecnému růstu počtu nakažených je zásadním požadavkem EK zajištění průchodnosti vnitřních hranic evropského bloku. Vedle lepší koordinace testování a užívání rychlejších testů by měly země zabezpečit plynulý průjezd lidí a zboží přes hranice nejen v rámci silniční, ale i letecké, železniční či lodní dopravy.