EK vyzvala Polsko k zaplacení pokuty za pokračování prací v dole Turów

Brusel - Evropská komise vyzvala Polsko, aby uhradilo pokutu, kterou má platit kvůli pokračování prací v hnědouhelném dole Turów poblíž českých hranic. ČTK to sdělila mluvčí unijní exekutivy, podle níž bude Brusel připomínat Varšavě její povinnost zaplatit dlužnou částku v pravidelných intervalech. Soudní dvůr Evropské unie stanovil pokutu v denní výši půl milionu eur (12,6 milionů korun) 20. září a od té doby dluh přesáhl 25 milionů eur. Varšava platit odmítá a proti české žalobě se brání. Pokud se Polsko výzvě nepodřídí, má komise v krajním případě možnost strhnout dluh z jeho podílu na unijních fondech.

Polsko podle mluvčí komise dosud nijak nedoložilo, že by mělo v úmyslu přerušit práce v dole. "Protože (Polsko) neposkytlo důkaz o ukončení (prací), komise minulý týden poslala první výzvu k zaplacení a bude tyto výzvy zasílat do té doby, než bude respektován soudní příkaz," sdělila mluvčí.

Soud předběžné rozhodnutí o zastavení těžby vydal v květnu po české žalobě, podle níž důl mimo jiné ohrožuje zásoby pitné vody v českých obcích. Polsko však příkaz dodržet odmítlo a požádalo soud o jeho zrušení s tím, že náhlé zastavení těžby by pro zemi mělo značné ekonomické následky.

Soudci v Lucemburku v úterý vyslechli argumenty obou stran, konečný verdikt ve sporu by měli vydat do poloviny roku. Česká a polská vláda se souběžně snaží o dosažení dohody, po níž by Česko žalobu stáhlo.